16 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Femicidio de Schwab: la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación

El Ministerio Público Fiscal aclaró que aún no hay pruebas objetivas para confirmar la autoría del hombre hallado muerto. Pidieron prudencia y aclararon que el investigado no poseía antecedentes penales.
En el marco de la divulgación de informaciones en medios de comunicación y redes sociales, referidas a la investigación por el femicidio de Valeria Schawb, desde el Ministerio Público Fiscal, consideran importante señalar que son varias las líneas de investigación desarrolladas hasta el momento. En este contexto, la persona mencionada mediáticamente es una de esas hipótesis. A ello, agregaron que hasta el momento no hay ningún elemento de prueba objetivo que permita afirmar su autoría del hecho.  

 

Asimismo, los investigadores de la fiscalía de Comodoro Rivadavia, consideran importante aclarar que son incorrectas las afirmaciones respecto de que esta persona registra antecedentes penales. En tanto, la mención de un caso judicial en el que se llegó a una condena, corresponde aclarar que la persona indicada fue víctima en ese caso.

 

En conclusión, es errónea la información publicada respecto de los antecedentes penales de la persona que se está investigando. Por último, el equipo de investigadores, reitera la necesidad de mantener estricta reserva y prudencia, respecto de la información que se difunde sobre el caso, a los fines de no entorpecer la investigación.

 

 

