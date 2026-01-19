Dos detenidos y un menor bajo resguardo por tala ilegal de cipreses en Cabeza de Indio

Personal abocado a recorridas de prevención detectó un hecho de tala ilegal de ejemplares de ciprés en la zona de Cabeza de Indio, en El Bolsón.

El operativo fue realizado por efectivos del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) junto a uniformados que participan de las tareas de control territorial por la emergencia ígnea, en el marco de los incendios que afectan amplias superficies de la Comarca Andina.

Tala ilegal en un área sensible

Durante las recorridas, el personal sorprendió a tres personas en pleno acto de tala, sin ningún tipo de autorización. Los individuos estaban cortando cipreses, una especie nativa de alto valor ambiental, utilizando una motosierra y herramientas de mano.

Según se informó oficialmente, entre los involucrados había dos hombres mayores de edad, de 27 y 35 años, y un adolescente de 15 años.

Intervención judicial y Ley de Bosques

Los dos mayores fueron detenidos en el marco de una infracción a la Ley Nacional 26.331, conocida como Ley de Bosques Nativos. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que dispuso la demora de los implicados y la correspondiente notificación de la causa judicial.

En tanto, el menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

