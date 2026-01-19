Le encontró un “me gusta” a otra mujer en su red social y lo apuñaló en una de sus manos

El viernes por la noche una serie de eventos alarmantes sacudieron la paz del lugar del barrio Textil, en Santiago del Estero. Un empleado de un frigorífico y residente del barrio se vio envuelto en un acontecimiento caótico tras una confrontación con su concubina.

Los hechos salieron a la luz el sábado, cuando el hombre se presentó visiblemente herido en la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia. Llegó al lugar con un exhaustivo vendaje en su mano izquierda, lo que inmediatamente captó la atención de los oficiales presentes. No tardó en narrar lo ocurrido la noche anterior: según su relato, todo comenzó mientras él se duchaba, dejando su teléfono móvil en la mesa de luz.

Al terminar su baño y regresar por su teléfono, el hombre se encontró con una insólita escena en donde su pareja sostenía el dispositivo y le reclamaba efusivamente por un 'Me Gusta' que él habría dado a la fotografía de otra mujer en la red social Facebook. Lo que podría haber culminado en una tensa conversación, se tornó rápidamente en un episodio de violencia extrema.

La mujer, lejos de calmarse, cerró la puerta y en un estado furioso, comenzó a amenazarlo con un cuchillo, lanzándole ataques con la afilada hoja. En un intento por defenderse, recibió uno de estos ataques directamente en su cuello, lo que le obligó a interponer su mano para evitar un daño mayor. Aunque este valiente acto lo salvó de una lesión más grave, resultó en una profunda cortadura en su mano.

Desesperado, el hombre solicitó a su concubina que lo transportara de inmediato al CIS Banda para recibir asistencia médica. Sin embargo, mientras los profesionales de la salud suturaban su herida, los hechos tomaron un matiz aún más inverosímil. Desde el exterior, la mujer continuaba enviándole mensajes amenazantes donde aseguraba que lo asesinaría.

Después de ser atendido y ya estabilizado, fue forzado a regresar al sitio del suceso, donde el conflicto parecía haber cesado momentáneamente. Sin embargo, a la mañana siguiente, la peligrosa calma fue interrumpida abruptamente cuando la mujer lo despertó de forma violenta y lo echó de la vivienda, reteniendo además el vehículo que él utilizaba.

La fiscal María del Pilar Gallo ya ha intervenido en el caso y ha puesto en marcha un conjunto de medidas para esclarecer el horroroso incidente y prevenir que se escale a situaciones mayores.