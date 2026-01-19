Dormis, cabañas y campings: Los Alerces ofrece infraestructura completa para los turistas de enero

El movimiento en el Parque Nacional es incesante durante estas horas. A pesar de que la mañana de este 19 de enero inició en la Zona Centro con presencia de humo denso y ausencia de viento, el flujo de visitantes se mantiene constante en los principales puntos de interés. Para quienes llegan desde las localidades vecinas, el acceso por la Ruta 71 se encuentra transitable, aunque con precaución por la situación de tránsito restringido en el tramo de Portada Norte a Quebrada del León.

En cuanto al transporte, la conectividad está garantizada mediante el servicio especial de la empresa Jacobsen, que une Esquel con Villa Futalaufquen y Bahía Rosales, facilitando el traslado de quienes no cuentan con vehículo propio.

Senderos habilitados y condiciones ambientales

La oferta de caminatas sigue siendo uno de los pilares de la jornada. En la zona de Villa Futalaufquen se pueden realizar los recorridos de Puerto Limonao, Cinco Saltos, Cascada Irigoyen y el tramo de Huella Andina hasta Arroyo Rañinto. Quienes busquen mayor exigencia tienen habilitado el sendero a Portezuelo, siempre realizando el registro obligatorio antes del mediodía. Por seguridad, permanecen cerrados los accesos a los cerros Dedal y Cocinero, además de la Quebrada del León.

En marcado contraste, la Zona Sur del Parque presenta un escenario ideal: sin ráfagas de viento ni presencia de humo. Esto permite que todos los senderos del sector, como Laguna del Toro, Cascada de Los Tambores, Mirador de Los Pozones y el histórico El Choconcito, estén plenamente operativos para el disfrute de los caminantes.

Servicios, gastronomía y pernocte

La infraestructura del Parque acompaña este gran nivel de actividad. Durante todo el día, los visitantes disponen de diversos servicios de gastronomía y proveeduría abiertos, desde el sector de Puerto Limonao con sus food trucks hasta los autoservicios de la Villa.

Para aquellos que eligen extender su estadía, la red de alojamiento en las zonas habilitadas funciona con normalidad. Se encuentran disponibles opciones en campings organizados y agrestes, dormis y cabañas en sectores como Bahía Rosales, Arroyo Centinela y Río Grande. Las tarifas para esta temporada se mantienen estables, dependiendo del nivel de servicios elegidos.

Finalmente, en la Zona Norte, se destaca la continuidad del servicio al Lago Krugger. Tanto la navegación como el hospedaje en el refugio permiten a los turistas vivir la experiencia de los Piletones del Río Frey, sumando una opción de aventura clave para este verano. Desde la administración se recuerda la importancia de consultar siempre en los centros de informes, ya que la visibilidad y las condiciones ambientales pueden modificarse durante la tarde.

F.P