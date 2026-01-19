Recuperaron una moto robada y demoraron a un menor con antecedentes delictivos

Un operativo de prevención realizado por personal de la Comisaría 12° de El Bolsón permitió recuperar una motocicleta robada y demorar a un adolescente de 15 años, señalado como el autor del hecho ocurrido el sábado pasado.

El procedimiento se dio en el marco de recorridas preventivas, cuando los efectivos divisaron una moto Honda XR 125 cc oculta en un descampado del barrio Esperanza.

Amenazas tras el robo

De acuerdo a la información oficial, el menor había sustraído el vehículo y posteriormente amenazó al damnificado, quien lo increpó por el robo de la motocicleta.

Al verificar la numeración del rodado, constataron que no coincidía con la denuncia inicial, sino que correspondía a otra motocicleta denunciada como robada en una dependencia policial de Lago Puelo, en la provincia de Chubut.

Tras las tareas de identificación, la motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su legítimo propietario.

O.P.