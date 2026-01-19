25°
28° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina roboEl BolsónLago Puelo
19 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Recuperaron una moto robada y demoraron a un menor con antecedentes delictivos

El adolescente, de 15 años, fue vinculado al robo de una Honda XR 125 cc. El vehículo estaba oculto en un descampado y tenía pedido de secuestro por una denuncia realizada en Lago Puelo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un operativo de prevención realizado por personal de la Comisaría 12° de El Bolsón permitió recuperar una motocicleta robada y demorar a un adolescente de 15 años, señalado como el autor del hecho ocurrido el sábado pasado.

 

El procedimiento se dio en el marco de recorridas preventivas, cuando los efectivos divisaron una moto Honda XR 125 cc oculta en un descampado del barrio Esperanza.

 

Amenazas tras el robo

 

De acuerdo a la información oficial, el menor había sustraído el vehículo y posteriormente amenazó al damnificado, quien lo increpó por el robo de la motocicleta. 

 

 

Al verificar la numeración del rodado, constataron que no coincidía con la denuncia inicial, sino que correspondía a otra motocicleta denunciada como robada en una dependencia policial de Lago Puelo, en la provincia de Chubut.

 

Tras las tareas de identificación, la motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su legítimo propietario.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -