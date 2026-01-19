25°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
19 de Enero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Calor durante el día y viento por la noche: así estará el tiempo en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas en ascenso y vientos que podrían registrar ráfagas de hasta 50 km/h.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 19 la ciudad de Esquel presentará condiciones de tiempo estable, sin lluvias durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C, marcando un notable contraste térmico.

 

En cuanto al viento, se prevén velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h durante el día, disminuyendo levemente hacia la tarde, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h, con dirección predominante del oeste. Estas condiciones recomiendan extremar precauciones, especialmente en actividades al aire libre y en zonas expuestas.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -