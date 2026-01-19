Calor durante el día y viento por la noche: así estará el tiempo en Esquel

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 19 la ciudad de Esquel presentará condiciones de tiempo estable, sin lluvias durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C, marcando un notable contraste térmico.

En cuanto al viento, se prevén velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h durante el día, disminuyendo levemente hacia la tarde, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h, con dirección predominante del oeste. Estas condiciones recomiendan extremar precauciones, especialmente en actividades al aire libre y en zonas expuestas.

R.G.