Libros sobre ruedas: Chubut fortalece el acceso a la lectura en todo el territorio

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, continúa desarrollando el cronograma anual del Bibliomóvil en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de fomentar la lectura, acompañar a las bibliotecas populares y generar espacios culturales abiertos a toda la comunidad.

Antes de finalizar el mes de febrero, el dispositivo cultural itinerante recorrerá Tecka y Epuyén, para culminar esta etapa del itinerario en Gobernador Costa, reafirmando la presencia territorial de la política cultural provincial.

Durante el mes de enero, la propuesta itinerante se inició en Puerto Pirámides, donde durante un fin de semana se llevaron adelante actividades recreativas y culturales que contaron con una importante participación de vecinos y visitantes. El recorrido continuó en febrero en El Maitén, en el marco de la tradicional Fiesta del Tren a Vapor, donde niñas, niños y familias disfrutaron de espacios de lectura, juegos didácticos y diversas iniciativas pensadas para incentivar el vínculo con los libros en un evento de gran convocatoria.

Asimismo, el último fin de semana el Bibliomóvil visitó la localidad de Gan Gan, acercando nuevamente su propuesta integral que incluye narraciones orales, dinámicas lúdicas, talleres participativos y la Ludoteca Provincial, generando espacios de encuentro e intercambio cultural.

El programa contempla actividades culturales y recreativas destinadas a fortalecer el acceso democrático a la lectura, poner en valor a autores locales y acompañar el trabajo sostenido que realizan las bibliotecas populares en cada comunidad. Esta iniciativa forma parte de una política pública articulada entre la Subsecretaría de Cultura del Chubut y la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de la CONABIP, que promueve el funcionamiento de bibliotecas itinerantes en coordinación con bibliotecas populares, municipios y comunas de todo el territorio.

Las instituciones interesadas en solicitar la visita del Bibliomóvil y sumarse a esta propuesta cultural pueden realizar su pedido enviando una nota al correo electrónico: bibliomovilchubut@gmail.com

T.B