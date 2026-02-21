27°
Sabado 21 de Febrero de 2026
21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Golpe al narcomenudeo en Trelew: desarticulan cinco centros de venta de cocaína

Tras una investigación de dos meses, la División Drogas Peligrosas realizó allanamientos simultáneos en los barrios Moreira III, Progreso y Democracia. Hay cuatro imputados a disposición de la Justicia Federal.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía del Chubut, llevó adelante un amplio operativo, ejecutado por la División Drogas Peligrosas de Trelew, que permitió desarticular cinco puntos de venta de estupefacientes que funcionaban bajo la modalidad de narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad.

 

La investigación, coordinada por la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, se extendió por más de dos meses y permitió reunir pruebas contundentes sobre la distribución de cocaína en los barrios Moreira III, Progreso y Democracia. Con los elementos probatorios incorporados a la causa, el Fiscal Federal interviniente ordenó la ejecución de cinco allanamientos simultáneos que se realizaron en horas de la madrugada.

 

Durante las diligencias se incautó una importante cantidad de dosis de cocaína listas para su venta, dos vehículos presuntamente utilizados para el traslado y distribución de la sustancia, balanzas digitales de precisión, elementos destinados al fraccionamiento, teléfonos celulares y una suma considerable de dinero en efectivo vinculada a la maniobra investigada.

 

En el marco del operativo, cuatro personas mayores de edad fueron imputadas por infracción a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

 

Los procedimientos contaron con la intervención coordinada de la División Drogas Peligrosas de Trelew, con el apoyo operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la Guardia de Infantería de Rawson, garantizando el cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas y el normal desarrollo de los allanamientos, bajo la órbita de la Justicia Federal.

 

T.B

 

