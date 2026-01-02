27°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 02 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43depositoPersonalMunicipales
02 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: El municipio ya depositó el pago al personal contratado

Los fondos correspondientes a la prestación de servicios fueron transferidos este viernes. Según la entidad bancaria, los montos estarán disponibles entre hoy y mañana sábado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, informa que este viernes 2 de enero se realizó el depósito de pago de servicios correspondientes al personal contratado.

 

Los montos estarán acreditados y disponibles a partir del sábado 3 de enero para quienes perciben sus haberes a través del Banco del Chubut. 

 

En el caso del personal contratado que sea cliente de banco Francés, Macro, Galicia o Patagonia, los montos estarán disponibles este mismo viernes 2.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Verano y naturaleza: Qué hacer ante la picadura de una viuda negra o una yarará
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 Estudian prohibir el riego en Esquel
5
 Alcohol al volante y peleas de vieja data: las primeras intervenciones policiales de 2026 en Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -