Esquel: El municipio ya depositó el pago al personal contratado

La Municipalidad de Esquel, a través de la secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, informa que este viernes 2 de enero se realizó el depósito de pago de servicios correspondientes al personal contratado.

Los montos estarán acreditados y disponibles a partir del sábado 3 de enero para quienes perciben sus haberes a través del Banco del Chubut.

En el caso del personal contratado que sea cliente de banco Francés, Macro, Galicia o Patagonia, los montos estarán disponibles este mismo viernes 2.



