Recambio en el gabinete de Lago Puelo: Quién es la nueva Directora de Administración

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, tomó juramento a Natalia Soledad Ravarotto, quien asumió formalmente como Directora de Administración del municipio, una de las áreas encargadas del funcionamiento cotidiano del Estado y la ejecución de las políticas públicas.

El acto se realizó en el despacho de la Intendencia.

Administración del municipio

La Dirección de Administración articula procesos internos, gestiona recursos y garantiza el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos. En ese marco, la designación de Ravarotto apunta a fortalecer la estructura técnica del Ejecutivo, en una etapa donde la gestión financiera y administrativa resulta determinante.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es consolidar áreas de gestión con perfiles técnicos y experiencia en el sector público, capaces de sostener el funcionamiento del municipio más allá de los cambios coyunturales.

Trayectoria en el ámbito público y formación académica

Natalia Soledad Ravarotto cuenta con trayectoria en el sector público. Desempeñó diversas funciones que le permitieron adquirir experiencia en gestión pública, planificación y comunicación institucional.

Además, dictó cursos vinculados a comunicación, planificación y elaboración de proyectos, y participó como panelista en Jornadas sobre Ciencias Políticas organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). También se desempeñó como disertante en capacitaciones sobre liderazgo, resolución de conflictos y manejo de grupos.

En cuanto a su formación, es Titulada en Relaciones Públicas y cuenta con estudios en Derecho.

En el plano personal, Ravarotto es hija de docentes, quienes se desempeñaron como directivos de distintas Escuelas Primarias Rurales de la Meseta y la Cordillera.

