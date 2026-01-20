27°
Martes 20 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloVerano
20 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo propone “Mañanas de Artes Visuales y Juegos” para las vacaciones de verano

La propuesta es gratuita, está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años y se realiza los martes por la mañana en la Casa de la Cultura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante las vacaciones de verano, la Municipalidad de Lago Puelo, a través del Área de Cultura, pone en marcha una propuesta pensada especialmente para las infancias: “Mañanas de Artes Visuales y Juegos”, una actividad gratuita destinada a niños y niñas de entre 6 y 11 años.

 

La iniciativa busca ofrecer un espacio cuidado de encuentro, recreación y expresión, donde el juego y el arte se convierten en herramientas para compartir, crear y disfrutar.

 

Arte, juego y creatividad

 

Durante los encuentros se desarrollarán actividades de artes visuales, pintura y juegos recreativos, diseñadas para estimular la creatividad, la participación activa y la libre expresión. La propuesta prioriza el disfrute y el bienestar, promoviendo experiencias lúdicas que favorezcan el intercambio entre pares y el desarrollo de la imaginación.

 

 

Las actividades estarán coordinadas por el equipo del Área de Cultura.

 

Días, lugar e inscripciones

 

  • Lugar: Casa de la Cultura – Municipalidad de Lago Puelo

     

  • Día: Martes por la mañana

     

  • Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 11 años

     

  • Actividad: Gratuita

     

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan en este formulario online.

 

 

O.P.

 

