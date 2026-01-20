Talleres y propuestas de verano para todas las edades en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Área de Cultura, presentó una programación de actividades culturales para el verano 2026, que se desarrollarán en la Casa de la Cultura y están orientadas a infancias, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Talleres y actividades

Entre las propuestas que integran la agenda cultural se encuentra el Taller de Magia, destinado a niños y niñas de 6 a 12 años, a cargo del Mago Fabián Martín. La actividad propone un acercamiento al ilusionismo y al lenguaje escénico como herramientas para fortalecer la confianza, la oratoria, la motricidad fina, el pensamiento lógico y la socialización. Contacto: 2944 146376

Otra de las opciones es Hula Hoop Integral para jóvenes, una propuesta de movimiento y expresión corporal inspirada en el circo y el malabarismo inclusivo. No requiere experiencia previa y apunta a explorar el cuerpo desde el juego, la coordinación y la creatividad. En la misma línea, se ofrecerá Hula Hoop Integral para adultos mayores, un espacio de movimiento suave y consciente, enfocado en la coordinación, el equilibrio y la movilidad, respetando los ritmos y posibilidades de cada persona. Contacto: 11 71285975

Para las infancias, también se suma Freestyle – Estilo Libre, una propuesta de danza y libre expresión basada en el juego y la exploración del movimiento. Los encuentros se realizan los viernes de 18 a 19 horas, con un intercambio económico sugerido y no excluyente. Contacto: 11 51595251

La programación se completa con Capoeira Angola, un arte de matriz africana que integra música, movimiento y tradición cultural. Está destinada a infancias, jóvenes y adultos, abierta a todos los niveles, y se desarrolla los miércoles y viernes de 20 a 22 horas. Contacto: 2944 675442

O.P.