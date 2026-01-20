“Vengo de un asado”: el subcomisario que se iba de vacaciones borracho y en un patrullero

Un verdadero escándalo salpica a la Policía Federal, tras descubrir a un subcomisario que dio positivo en alcoholemia mientras viajaba de vacaciones en un móvil oficial. El operativo realizado en la ruta quedó grabado.

En las últimas horas se viralizó un video donde se ve al policía viajando junto a su familia en un patrullero, y confirmaron que estaba de vacaciones con el móvil oficial.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N°12 -a la altura del kilómetro 85 -en la localidad de Campana, Buenos Aires. Según la información que publicaron varios medios locales, el vehículo involucrado es un rodado oficial perteneciente a la Policía Federal Argentina. Según detallaron, el hombre manejaba la camioneta con las balizas encendidas, con su familia a bordo.

El hombre que aparece en el video fue identificado como un subcomisario que prestaba servicios para la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones en Buenos Aires.

Según precisaron, estas imágenes-registradas durante el control - desataron una fuerte repercusión no solo por el resultado positivo del control de alcoholemia, sino también por el uso indebido de un móvil oficial para fines personales.

Fuentes policiales indicaron que el funcionario fue pasado a situación de disponibilidad y ya se le inició un sumario administrativo, mientras se evalúan las sanciones correspondientes.

A partir de su caso, la jefatura policial tomó la decisión de cambiar el uso de vehículos, que únicamente podrá ser conducido por jefes de dependencias. “Se están tomando más medidas administrativas pertinentes sin perjuicio de la sanción disciplinaria”, detallaron voceros policiales.

Según publica Primer Plano online, el protagonista del video es el subcomisario Ignacio Adolfo García Acosta, de 42 años, cuyo control dio 0,56 gramos de alcohol en sangre cuando la tolerancia para conducir es cero. “Vengo de un asado”, explicó agente cuando la inspectora le preguntó si había estado tomando. “Usted como funcionario tiene que dar el ejemplo”, le expresó la mujer que llevaba adelante controles de rutina sobre la Ruta 12.