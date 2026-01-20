27°
Martes 20 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

“La Cueva”, la trampa mortal de un andinista francés, a 7 mil metros de altura

Estaba por llegar a la cumbre del Aconcagua cuando se descompensó por motivos que se desconocen. Un guía pudo avisar a los equipos médicos, pero no pudieron hacer nada para salvarlo.
Por Redacción Red43

Un andinista de nacionalidad francesa murió este lunes cuando escalaba el cerro Aconcagua, en un lugar ubicado a 7.000 metros sobre el nivel del mar. Según informaron medios locales, Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica cerca de la cumbre del “Techo de América”.

 

El guía que acompañaba al extranjero alertó a las autoridades cuando observó que había perdido la conciencia, motivo por el que la Patrulla de Rescate y el personal médico del Servicio de Cóndores realizaron un operativo de emergencia. Los profesionales de la salud y el guía llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero constataron el deceso de Ferey.

 

En este sentido, el fiscal de turno, Ricardo Iturbide, ordenó que el levantamiento del cadáver se realice a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura y en esta época de difícil acceso..

 

 

