Martes cálido y sin lluvias en Esquel

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 20 la ciudad de esquel tendrá una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 13°C. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia del 0% tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevén intensidades leves a moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h según el momento. Sin embargo, hacia la noche podrían registrarse ráfagas más fuertes, con valores estimados entre 42 y 50 km/h.

R.G.