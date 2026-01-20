27°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 20 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
20 de Enero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Martes cálido y sin lluvias en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos que podrían intensificarse en el tramo nocturno.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 20 la ciudad de esquel tendrá una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 13°C. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia del 0% tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

 

En cuanto al viento, se prevén intensidades leves a moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h según el momento. Sin embargo, hacia la noche podrían registrarse ráfagas más fuertes, con valores estimados entre 42 y 50 km/h.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran avance en Trevelin: 80 familias del Mirador del Corinto ya tienen gas
2
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
3
 Alerta sanitaria por el incremento crítico de casos de sífilis y nuevas variantes de influenza
4
 Un nuevo incendio causado por chispas de amoladora en Trevelin
5
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -