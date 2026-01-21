27°
Les robaron la camioneta con la casa rodante y adentro estaban sus hijos de 6 y 8 años

Susto grande para una familia que se disponía vivir unas vacaciones tranquilas. Los ladrones no repararon que los chicos estaban en la casilla. Poco después los dejaron bajar y quedaron abandonados en una ruta.
Una familia de mendocinos esperaba que este verano fuera especial. Desde su provincia, ellos viajaron en una casa rodante hasta la ciudad costera de Mar del Plata para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, vivieron una verdadera película de terror cuando un grupo de delincuentes ingresó a la camioneta para robarles y luego se llevó el vehículo con parte de su familia dentro, mientras que otros dos niños del grupo quedaron abandonados en la ruta.

 

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 23, a la altura del kilómetro 7 de la autovía. Según informaron fuentes policiales, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus hijos.

El hombre frenó al costado de la ruta para higienizarse, mientras su familia permanecía dentro de la casa rodante. En ese momento, fue sorprendido por tres ladrones armados que lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

La esposa de Matmud, junto a un hijo y una hija, quedaron adentro de la casilla. Los otros dos niños, que habían bajado junto a su padre para orinar, se quedaron abandonados al costado de la ruta cuando los ladrones se llevaron la camioneta.

Minutos más tarde, uno de los ladrones obligó a toda la familia a que se arrojara del vehículo en marcha. Tras lograr ponerse todos a salvo, Matmud pudo comunicarse con la policía para denunciar el hecho.

Inmediatamente, la policía activó un operativo para encontrar a los dos niños que habían quedado abandonados en la ruta y para hallar la camioneta robada. Finalmente, los chicos fueron encontrados al poco tiempo y fueron trasladados a una dependencia, donde quedaron resguardados y en óptimo estado de salud. Las fuerzas de seguridad lograron encontrar este martes la camioneta junto a su casilla en un descampado en el barrio Hipódromo.

La causa quedó caratulada como robo y hallazgo automotor, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia hizo la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no pudieron encontrar a los ladrones. Ninguno de los integrantes de la familia presentó lesiones y todos se encuentran en buen estado de salud, a pesar del mal momento vivido.

 

 

 

