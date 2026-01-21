27°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 21 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos MadrynShowLas Pelotas
21 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn se prepara para el rock: Las Pelotas llega este viernes

Es la segunda fecha del ciclo de recitales del Verano 2026 en el Playón Recreativo. Habrá bandas locales desde las 20 horas y un operativo de seguridad con 150 efectivos para garantizar una fiesta familiar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La costa de Puerto Madryn volverá a ser el epicentro de la música nacional este viernes 23 de enero. En el marco del ciclo de recitales gratuitos organizado por el municipio, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, Las Pelotas, se presentará en el Playón Recreativo para revivir sus más de 36 años de trayectoria.

 

La banda liderada por Germán Daffunchio regresa a la ciudad del golfo tras su recordado paso en 2017, prometiendo un recorrido por sus clásicos que fusionan rock, reggae y funk. La jornada no solo será musical, sino que integrará una propuesta recreativa completa para residentes y visitantes.

 

Cronograma de la tarde

 

La actividad en el sector del muelle Piedra Buena comenzará temprano:

 

  • 18:00 hs: Apertura del Paseo Gastronómico en el estacionamiento de la Administración Portuaria.

     

  • 20:00 hs: Inicio de los shows musicales con las bandas soporte locales: Oxidados, Fuera de Control y Garage.

     

  • Cierre: Gran show central de Las Pelotas.

     

Operativo de seguridad y prohibiciones

 

Para asegurar un ambiente familiar, la Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana dispondrá de un operativo con 150 efectivos policiales.

 

Se realizarán controles preventivos en los cuatro ingresos habilitados. Es importante recordar que está estrictamente prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio y elementos punzocortantes. Asimismo, en el Paseo Gastronómico solo se comercializarán bebidas sin alcohol.

 

Accesos y cortes de tránsito

 

Para facilitar la circulación peatonal, la Coordinación de Tránsito dispuso cortes de calles en los siguientes puntos:

 

  • 28 de Julio y Av. Roca.

     

  • Roberto Gómez y Av. Rawson.

     

  • Furnillo y Paulina Escardó.

     

  • Roque Sáenz Peña y 25 de Mayo.

     

Los ingresos peatonales al predio serán cuatro: Furnillo y Av. Rawson; Paulina Escardó e Ing. Fennen; 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen; y Av. Roca y 28 de Julio.

 

Gastronomía frente al muelle

 

El patio de comidas será un complemento ideal para la noche costera. Funcionará desde las 18:00 hasta la 01:00 del sábado, ofreciendo diversas opciones de platos dulces y salados, consolidándose como un clásico de los eventos de verano en "la más linda".




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 Esquel cubierto de humo
4
 Seguimiento en tiempo real: así avanzó el incendio en Los Alerces durante la última semana
5
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -