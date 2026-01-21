Puerto Madryn se prepara para el rock: Las Pelotas llega este viernes

La costa de Puerto Madryn volverá a ser el epicentro de la música nacional este viernes 23 de enero. En el marco del ciclo de recitales gratuitos organizado por el municipio, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, Las Pelotas, se presentará en el Playón Recreativo para revivir sus más de 36 años de trayectoria.

La banda liderada por Germán Daffunchio regresa a la ciudad del golfo tras su recordado paso en 2017, prometiendo un recorrido por sus clásicos que fusionan rock, reggae y funk. La jornada no solo será musical, sino que integrará una propuesta recreativa completa para residentes y visitantes.

Cronograma de la tarde

La actividad en el sector del muelle Piedra Buena comenzará temprano:

18:00 hs: Apertura del Paseo Gastronómico en el estacionamiento de la Administración Portuaria.

20:00 hs: Inicio de los shows musicales con las bandas soporte locales: Oxidados , Fuera de Control y Garage .

Cierre: Gran show central de Las Pelotas.

Operativo de seguridad y prohibiciones

Para asegurar un ambiente familiar, la Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana dispondrá de un operativo con 150 efectivos policiales.

Se realizarán controles preventivos en los cuatro ingresos habilitados. Es importante recordar que está estrictamente prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio y elementos punzocortantes. Asimismo, en el Paseo Gastronómico solo se comercializarán bebidas sin alcohol.

Accesos y cortes de tránsito

Para facilitar la circulación peatonal, la Coordinación de Tránsito dispuso cortes de calles en los siguientes puntos:

28 de Julio y Av. Roca.

Roberto Gómez y Av. Rawson.

Furnillo y Paulina Escardó.

Roque Sáenz Peña y 25 de Mayo.

Los ingresos peatonales al predio serán cuatro: Furnillo y Av. Rawson; Paulina Escardó e Ing. Fennen; 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen; y Av. Roca y 28 de Julio.

Gastronomía frente al muelle

El patio de comidas será un complemento ideal para la noche costera. Funcionará desde las 18:00 hasta la 01:00 del sábado, ofreciendo diversas opciones de platos dulces y salados, consolidándose como un clásico de los eventos de verano en "la más linda".









M.G