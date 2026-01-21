27°
Miércoles 21 de Enero de 2026
Miércoles inestable: calor y probabilidad de chaparrones para el cierre del día

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para este miércoles 21 de enero, se espera una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura. Tras una mañana fresca, el termómetro alcanzará una máxima de 26°C durante la tarde, momento en el que las condiciones comenzarán a desmejorar.
 

 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde y noche existe una probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y 40%). El clima estará acompañado por vientos del sector este que se intensificarán hacia el final del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
 

 

Resumen del día: Por la mañana, el cielo estará algo nublado con una temperatura promedio de 14°C.

Durante la tarde, llegaremos a la máxima de 26°C con presencia de tormentas aisladas y ráfagas de 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 21°C, manteniendo la inestabilidad y ráfagas más fuertes de hasta 59 km/h.




M.G

 

