Miércoles inestable: calor y probabilidad de chaparrones para el cierre del día

Para este miércoles 21 de enero, se espera una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura. Tras una mañana fresca, el termómetro alcanzará una máxima de 26°C durante la tarde, momento en el que las condiciones comenzarán a desmejorar.



De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde y noche existe una probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y 40%). El clima estará acompañado por vientos del sector este que se intensificarán hacia el final del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.



Resumen del día: Por la mañana, el cielo estará algo nublado con una temperatura promedio de 14°C.



Durante la tarde, llegaremos a la máxima de 26°C con presencia de tormentas aisladas y ráfagas de 50 km/h.



Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 21°C, manteniendo la inestabilidad y ráfagas más fuertes de hasta 59 km/h.









