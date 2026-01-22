Cómo colaborar con los animales afectados por los incendios

El avance del fuego en la Comarca Andina no solo afecta a viviendas y al ambiente natural, sino también a cientos de animales que dependen de la asistencia solidaria para sobrevivir. En este contexto, se lanzó un pedido urgente de ayuda para continuar gestionando alimento destinado tanto a animales de campo como a mascotas.

Desde las organizaciones que trabajan en el territorio advirtieron que la emergencia sigue activa y que, a pesar del esfuerzo realizado durante las últimas semanas, los recursos comienzan a escasear.

Animales que necesitan asistencia urgente

Según informaron, la ayuda está destinada a garantizar alimento para caballos, vacas, ovejas, gallinas, cerdos, conejos, terneros, perros y gatos.

Se trata de animales que fueron evacuados, trasladados de urgencia o que permanecen en zonas cercanas a los focos ígneos, muchos de ellos sin acceso regular a alimento ni a condiciones mínimas de bienestar.

Incendios y solidaridad: una red que no se detiene

El pedido difundido a través de un flyer remarca que “el fuego avanza” y que la asistencia debe sostenerse en el tiempo. Vecinos, proteccionistas y productores rurales vienen trabajando de manera coordinada para garantizar la supervivencia de los animales, una tarea que requiere logística, tiempo y recursos económicos.

Desde la organización remarcan que toda ayuda suma, ya sea a través de aportes económicos, difusión del mensaje o colaboración directa.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de los siguientes alias:

tuayudasalvavidas.mp – Patricia Vidal

abejas.eva.cactus – Constanza Pozzi

Además, para seguir el trabajo y conocer las necesidades actualizadas, se puede contactar mediante Instagram: @patitobolson.

O.P.