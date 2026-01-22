25°
Jueves 22 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Cómo colaborar con los animales afectados por los incendios

Mientras el incendio continúa avanzando en distintos sectores de la cordillera chubutense, organizaciones y vecinos redoblan esfuerzos para asistir a animales de producción y mascotas que quedaron en situación crítica.
El avance del fuego en la Comarca Andina no solo afecta a viviendas y al ambiente natural, sino también a cientos de animales que dependen de la asistencia solidaria para sobrevivir. En este contexto, se lanzó un pedido urgente de ayuda para continuar gestionando alimento destinado tanto a animales de campo como a mascotas.

 

Desde las organizaciones que trabajan en el territorio advirtieron que la emergencia sigue activa y que, a pesar del esfuerzo realizado durante las últimas semanas, los recursos comienzan a escasear.

 

Animales que necesitan asistencia urgente

 

Según informaron, la ayuda está destinada a garantizar alimento para caballos, vacas, ovejas, gallinas, cerdos, conejos, terneros, perros y gatos.

 

Se trata de animales que fueron evacuados, trasladados de urgencia o que permanecen en zonas cercanas a los focos ígneos, muchos de ellos sin acceso regular a alimento ni a condiciones mínimas de bienestar.

 

 

Incendios y solidaridad: una red que no se detiene

 

El pedido difundido a través de un flyer remarca que “el fuego avanza” y que la asistencia debe sostenerse en el tiempo. Vecinos, proteccionistas y productores rurales vienen trabajando de manera coordinada para garantizar la supervivencia de los animales, una tarea que requiere logística, tiempo y recursos económicos.

 

Desde la organización remarcan que toda ayuda suma, ya sea a través de aportes económicos, difusión del mensaje o colaboración directa.

 

Cómo colaborar

 

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de los siguientes alias:

 

  • tuayudasalvavidas.mp – Patricia Vidal

     

  • abejas.eva.cactus – Constanza Pozzi

     

Además, para seguir el trabajo y conocer las necesidades actualizadas, se puede contactar mediante Instagram: @patitobolson.

 

 

O.P.

 

