Jueves 22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El clima da tregua, pero el fuego sigue marcando la agenda

El pronóstico trae estabilidad relativa, nubosidad variable y la chance de lluvias aisladas. El incendio permanece contenido, pero las columnas de humo vistas este miércoles y el avance del fuego en Cholila mantienen el alerta encendido.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina amaneció este jueves con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un escenario climático que exige cautela en una zona que aún atraviesa las consecuencias del incendio de grandes dimensiones iniciado el pasado 5 de enero.

 

En los últimos días, el alivio llegó de la mano del clima: temperaturas moderadas, vientos contenidos y algo de humedad permitieron avanzar en la contención del fuego y comenzar, lentamente, un retorno a la normalidad. Sin embargo, las columnas de humo observadas durante la jornada del miércoles y el agravamiento del incendio en la zona de Cholila volvieron a sembrar preocupación.

 

Pronóstico del día: estabilidad con matices

 

Según el informe meteorológico, el jueves se presentará con condiciones variables a lo largo de la jornada, sin fenómenos severos previstos, pero con algunos factores a monitorear.

 

Mañana

 

  • Cielo mayormente nublado, con momentos de nubes y claros

     

  • Temperatura mínima: 14°C, en ascenso

     

  • Viento leve del oeste, entre 7 y 12 km/h

     

  • Baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%)

     

Hacia media mañana, no se descarta la aparición de lluvias débiles y aisladas, con acumulados muy bajos, que podrían aportar algo de humedad al ambiente.

 

Tarde

 

  • Temperatura máxima estimada: 22 a 24°C

     

  • Cielo con intervalos de sol y nubosidad variable

     

  • Probabilidad de lluvias aisladas (10 a 40%), concentradas hacia el mediodía

     

  • Viento del suroeste a sur, moderado, con ráfagas de hasta 27 km/h

     

 

Noche

 

  • Cielo parcialmente nublado

     

  • Temperatura en descenso: 16 a 17°C

     

  • Viento del suroeste, entre 13 y 22 km/h

     

  • Sin probabilidad de precipitaciones

     

Clima y fuego

 

Si bien el pronóstico no anticipa condiciones críticas, se insiste en no bajar la guardia. El antecedente inmediato demuestra que el fuego puede reactivarse con rapidez y que la situación sigue siendo delicada, especialmente con un frente activo como el de Cholila.

 

Por eso es importante:

  • No realizar ningún tipo de quema

     

  • Evitar circular por zonas afectadas o con presencia de humo

     

  • Ante humo o fuego, dar aviso inmediato a emergencias

     

 

 

 

O.P.

 

