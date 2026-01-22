El clima da tregua, pero el fuego sigue marcando la agenda

La Comarca Andina amaneció este jueves con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un escenario climático que exige cautela en una zona que aún atraviesa las consecuencias del incendio de grandes dimensiones iniciado el pasado 5 de enero.
En los últimos días, el alivio llegó de la mano del clima: temperaturas moderadas, vientos contenidos y algo de humedad permitieron avanzar en la contención del fuego y comenzar, lentamente, un retorno a la normalidad. Sin embargo, las columnas de humo observadas durante la jornada del miércoles y el agravamiento del incendio en la zona de Cholila volvieron a sembrar preocupación.
Pronóstico del día: estabilidad con matices
Según el informe meteorológico, el jueves se presentará con condiciones variables a lo largo de la jornada, sin fenómenos severos previstos, pero con algunos factores a monitorear.
Mañana
-
Cielo mayormente nublado, con momentos de nubes y claros
-
Temperatura mínima: 14°C, en ascenso
-
Viento leve del oeste, entre 7 y 12 km/h
-
Baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%)
Hacia media mañana, no se descarta la aparición de lluvias débiles y aisladas, con acumulados muy bajos, que podrían aportar algo de humedad al ambiente.
Tarde
-
Temperatura máxima estimada: 22 a 24°C
-
Cielo con intervalos de sol y nubosidad variable
-
Probabilidad de lluvias aisladas (10 a 40%), concentradas hacia el mediodía
-
Viento del suroeste a sur, moderado, con ráfagas de hasta 27 km/h
Noche
-
Cielo parcialmente nublado
-
Temperatura en descenso: 16 a 17°C
-
Viento del suroeste, entre 13 y 22 km/h
-
Sin probabilidad de precipitaciones
Clima y fuego
Si bien el pronóstico no anticipa condiciones críticas, se insiste en no bajar la guardia. El antecedente inmediato demuestra que el fuego puede reactivarse con rapidez y que la situación sigue siendo delicada, especialmente con un frente activo como el de Cholila.
Por eso es importante:
-
No realizar ningún tipo de quema
-
Evitar circular por zonas afectadas o con presencia de humo
-
Ante humo o fuego, dar aviso inmediato a emergencias
O.P.