El clima da tregua, pero el fuego sigue marcando la agenda

La Comarca Andina amaneció este jueves con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un escenario climático que exige cautela en una zona que aún atraviesa las consecuencias del incendio de grandes dimensiones iniciado el pasado 5 de enero.

En los últimos días, el alivio llegó de la mano del clima: temperaturas moderadas, vientos contenidos y algo de humedad permitieron avanzar en la contención del fuego y comenzar, lentamente, un retorno a la normalidad. Sin embargo, las columnas de humo observadas durante la jornada del miércoles y el agravamiento del incendio en la zona de Cholila volvieron a sembrar preocupación.

Pronóstico del día: estabilidad con matices

Según el informe meteorológico, el jueves se presentará con condiciones variables a lo largo de la jornada, sin fenómenos severos previstos, pero con algunos factores a monitorear.

Mañana

Cielo mayormente nublado , con momentos de nubes y claros

Temperatura mínima: 14°C , en ascenso

Viento leve del oeste , entre 7 y 12 km/h

Baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%)

Hacia media mañana, no se descarta la aparición de lluvias débiles y aisladas, con acumulados muy bajos, que podrían aportar algo de humedad al ambiente.

Tarde

Temperatura máxima estimada: 22 a 24°C

Cielo con intervalos de sol y nubosidad variable

Probabilidad de lluvias aisladas (10 a 40%) , concentradas hacia el mediodía

Viento del suroeste a sur, moderado, con ráfagas de hasta 27 km/h

Noche

Cielo parcialmente nublado

Temperatura en descenso: 16 a 17°C

Viento del suroeste, entre 13 y 22 km/h

Sin probabilidad de precipitaciones

Clima y fuego

Si bien el pronóstico no anticipa condiciones críticas, se insiste en no bajar la guardia. El antecedente inmediato demuestra que el fuego puede reactivarse con rapidez y que la situación sigue siendo delicada, especialmente con un frente activo como el de Cholila.

Por eso es importante:

No realizar ningún tipo de quema

Evitar circular por zonas afectadas o con presencia de humo

Ante humo o fuego, dar aviso inmediato a emergencias

