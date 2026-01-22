25°
Jueves 22 de Enero de 2026
Un helicóptero de alta capacidad de Río Negro ya opera en Chubut

La aeronave fue desplegada en la zona de Lago Rivadavia para reforzar el combate del fuego y proteger viviendas y áreas pobladas.
En el marco de los incendios que afectan a la cordillera chubutense, Río Negro puso en operación un helicóptero de alta capacidad recientemente incorporado, que ya se encuentra trabajando en territorio de Chubut, con tareas asignadas en la zona de Lago Rivadavia, uno de los sectores comprometidos por el avance del fuego.

 

La aeronave fue movilizada este 22 de enero y su despliegue está orientado principalmente a la protección de viviendas y áreas pobladas, además de reforzar el combate en sectores de difícil acceso, donde el trabajo terrestre resulta limitado.

 

Recurso aéreo para el combate del fuego

 

Se trata de un helicóptero pesado, de gran potencia y preparado para operar incluso en condiciones de viento fuerte. Entre sus funciones se encuentran traslado de brigadistas a zonas inaccesibles, descargas aéreas de grandes volúmenes de agua, transporte de equipamiento y materiales, y apoyo logístico sostenido a los equipos en terreno.

 

 

Desde el Ejecutivo rionegrino se remarcó que la decisión responde a una lógica de responsabilidad compartida ante una emergencia que no reconoce límites administrativos. En ese sentido, el gobernador Alberto Weretilneck expresó que el acompañamiento a Chubut se inscribe en una tradición de solidaridad patagónica y cooperación interprovincial

 

Brigadistas en terreno y refuerzo en los focos activos

 

Además del apoyo aéreo, Río Negro aportó recursos humanos especializados. En las últimas horas:

 

  • Diez combatientes del SPLIF de El Bolsón fueron enviados al incendio del Parque Nacional Los Alerces

     

  • Otros diez brigadistas de Bariloche se trasladaron al foco activo de Puerto Patriada

     

Estos refuerzos se suman a las dotaciones locales en dos de los incendios más complejos de la Comarca Andina, en un contexto marcado por condiciones climáticas exigentes y un comportamiento variable del fuego.

 

 

O.P.

 

