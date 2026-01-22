Caso Oscar Diaz: se dispuso la prisión domiciliaria del imputado

Este jueves, en la audiencia de control de la prisión preventiva del imputado, el Ministerio Público Fiscal detalló el camino para esclarecer la muerte de Oscar Díaz. Mientras se llevan a cabo distintas pericias, se dispuso el arresto domiciliario del imputado.

La investigación por la muerte de Oscar Fabián Díaz ha entrado en una etapa de definiciones. En la última audiencia de control, la Fiscalía, representada por la Dra. María Bottini y el Dr. Julián Forti, expuso los avances de un caso complejo donde el imputado asegura haber actuado para defender a una mujer. Sin embargo, los investigadores mantienen la cautela y ponen el foco en las inconsistencias del relato y en las pruebas físicas que aún resta analizar. Bottini, indicó que el los elementos reunidos permiten a la Fiscalía consentir el arresto domiciliario, añadiendo que esta medida por el momento es indispensable para cautelar el riesgo de fuga y cualquier intento de entorpecimiento de la investigación. La Defensa pidió que el imputado siga el proceso en libertad, insistiendo en su teoría de que actuó en legítima defensa de terceros.

El eje de la investigación: ¿Qué pasó esa noche?

Para la Fiscalía, el objetivo primordial es reconstruir la dinámica del hecho. Según el informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció tras ser golpeada con una salamandra (estufa de hierro) en el cráneo. Una de las grandes dudas que los fiscales intentan despejar es si el golpe ocurrió durante una pelea o si, como sospechan, la estufa fue arrojada cuando Díaz ya se encontraba indefenso en el suelo.

El camino de la fiscalía se apoya en tres pilares fundamentales:

Dudas sobre la defensa: Los fiscales cuestionan por qué, si el imputado intervino para salvar a una mujer, huyó del lugar inmediatamente después en vez de asistirla o dar aviso a las autoridades.

Testigos vulnerables: El escenario se complica debido a que los únicos testigos presenciales padecen problemas de alcoholismo crónico. Esto genera relatos confusos, con contradicciones sobre los horarios y los hechos, lo que obliga a los investigadores a apoyarse más en la evidencia científica que en los testimonios.

Pericias técnicas: La fiscalía destacó la actitud colaborativa del imputado, quien entregó voluntariamente la clave de su teléfono celular. Este dispositivo será abierto a finales de enero y se espera que aporte datos sobre los momentos previos y posteriores al crimen.

Tras escuchar a las partes, la jueza consideró que, aunque todavía existen riesgos de que el imputado pueda fugarse o influir en los testigos (quienes por su vulnerabilidad son fácilmente influenciables), el avance de la investigación permite una medida menos severa.

En lugar de continuar en una comisaría, el imputado cumplirá arresto domiciliario por 60 días en la casa de su madre. Durante este tiempo, tiene terminantemente prohibido acercarse o contactar por cualquier medio a los testigos del caso y a la familia de la víctima.

La Fiscalía avanzará con las pericias de ADN, los estudios sobre la estufa de hierro y el análisis del teléfono celular. Estos elementos serán determinantes para decidir si se mantiene la calificación de homicidio simple o si se trató de un caso de exceso en la legítima defensa.