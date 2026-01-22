19°
22 de Enero de 2026
Anuncian la suspensión de todos los eventos vinculados al aniversario de Comodoro

"La catástrofe del Cerro Hermitte nos obliga a actuar con responsabilidad y solidaridad", posteó el intendente Othar Macharashvili en sus redes sociales.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, anunció la suspensión de todos los eventos vinculados al aniversario de la ciudad como consecuencia de la grave situación provocada por la catástrofe ocurrida en el Cerro Hermitte, que afectó a distintos sectores y obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia.

 

Mediante un posteo en sus redes, el jefe comunal remarcó la magnitud del momento que atraviesa la ciudad y subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad y solidaridad. “Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La catástrofe del Cerro Hermitte nos obliga a actuar con responsabilidad y solidaridad”, expresó.

 

En ese marco, Macharashvili explicó que la decisión apunta a reorientar todos los recursos del Estado municipal hacia la atención de la emergencia y el acompañamiento a las personas damnificadas. “La prioridad del Estado municipal es clara: todos los recursos públicos están puestos al servicio de atender la emergencia y acompañar a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

 

 

