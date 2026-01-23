Domingo cultural en la Comarca: Música, teatro y solidaridad por los incendios

La Comarca Andina se prepara para un domingo con variedad de propuestas culturales que combinan música, teatro y actividades solidarias. Desde festivales benéficos hasta conciertos íntimos.

Festival solidario “El Reci-liente” por los incendios

A partir de las 18 hs, la Plaza de Paraje Entre Ríos recibirá el festival solidario “El Reci-liente”, organizado para colaborar con las familias afectadas por los últimos incendios en la Comarca. Se presentarán artistas como Shaman Herrera y Nico Trigo, Hernán Hecht y Pey Etura, Ernani Iuso y Afrodelika, Belu Dhiel y Lucas Avellina, Axel Noguera y Tuti Alma Ombú, Leo Gómez y Maru Silvestrini, entre otros.

Conciertos y música en vivo

Territorio Rock Patagónico + Ciclo “Para Mis Amigos”: A las 21:30 horas en Patio Merino, El Bolsón, la banda local TERRITORIO presentará su repertorio renovado, acompañada de música en vinilo desde Neuquén en la previa y post recital.

Living del Sur: A las 20:30 horas, Cerro Amigo propone un encuentro íntimo con música acústica de Fernando Rossini, para disfrutar el atardecer y la noche en la Comarca. Cupos limitados, reservas por Instagram de Cerro Amigo.

Kiriba en Entre Amigos: A las 22 horas en Perito Moreno 2931, El Bolsón, Kiriba ofrecerá un espectáculo en vivo. Reservas: 2944109066.

Sesiones Olkrus: Pángur – música de los pueblos celtas: Desde las 22 horas en Olkrus, RP 16, Km 9,5, Lago Puelo, con entrada a colaboración y valor sugerido de $5.000. Reservas: 2944935333.

Teatro y experiencias escénicas

Tríptico Salvaje: A las 22 horas en Teatro Casero, tres monólogos breves exploran deseo, muerte y humanidad a través de una propuesta con arte sonoro, diseño lumínico y vestuario profesional. Apta para mayores de 18 años.

Magia y cine

Fabian Martin – Mago Ilusionista: Te lo cuento con magia: En la Plaza de Lago Puelo, shows de magia y entretenimiento.

Cine gratuito – “Otro Viernes de Locos”: Desde las 22 horas en la Plaza de Lago Puelo, proyección incluida en el programa ActivArte Lago Puelo.

Este domingo, la Comarca Andina ofrece un recorrido cultural diverso que combina entretenimiento, arte y solidaridad. Quienes quieran sumar sus propuestas culturales pueden enviarlas al 2945584080 para ser difundidas en la agenda de la Comarca Andina.

O.P.