Viernes con temperaturas moderadas y vientos del sector Noroeste

El clima para este viernes se presenta estable, con nubosidad variable a lo largo del día y temperaturas moderadas. Según los datos del servicio meteorológico, no se esperan precipitaciones significativas en la región, manteniendo una probabilidad de apenas el 10% durante la tarde.+
Detalle del tiempo por franja horaria:
Madrugada: El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura mínima de 10°C. Se registrarán vientos leves del sector Este con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Mañana: Las condiciones pasarán a estar algo nubladas. La temperatura ascenderá hasta los 15°C, mientras que el viento rotará hacia el Noroeste (NO), aumentando su intensidad a un rango de 13 a 22 km/h.
Tarde: Se espera el momento de mayor nubosidad del día (mayormente nublado) y la temperatura alcanzará su pico máximo de 25°C. La probabilidad de lluvia es mínima (0-10%) y los vientos del Noroeste se mantendrán constantes entre 13 y 22 km/h.
Noche: Para el cierre del viernes, el cielo volverá a estar algo nublado con una temperatura de 21°C. El viento persistirá desde el sector Noroeste con velocidades de 13 a 22 km/h.
