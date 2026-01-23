19°
30° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloBomberos Voluntarios
23 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Rescataron a una persona en el río y debieron intervenir por riesgo eléctrico en plena noche

Bomberos Voluntarios debieron intervenir en dos emergencias nocturnas: un rescate en el Río Azul y una intervención por riesgo eléctrico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la noche del miércoles, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo debieron intervenir en dos situaciones distintas.

 

Según informaron oficialmente este jueves, el primer llamado se recibió por la caída de una rama de gran porte sobre el tendido eléctrico, en el sector de la Rotonda Maderera. El personal trabajó en el lugar para asegurar la zona y prevenir accidentes.

 

 

Minutos más tarde, un segundo aviso los movilizó hacia el Río Azul, donde se realizó el rescate de una persona que había resultado lesionada.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lapenna desmintió rumores sobre su posible designación en el PNLA
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Incendios en Parques Nacionales: proponen proyecto para actualizar leyes de casi cien años
4
 Emergencia ígnea en Los Alerces
5
 El fuego se descontroló y mantiene en vilo a Villa Lago Rivadavia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -