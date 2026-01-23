Rescataron a una persona en el río y debieron intervenir por riesgo eléctrico en plena noche

En la noche del miércoles, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo debieron intervenir en dos situaciones distintas.

Según informaron oficialmente este jueves, el primer llamado se recibió por la caída de una rama de gran porte sobre el tendido eléctrico, en el sector de la Rotonda Maderera. El personal trabajó en el lugar para asegurar la zona y prevenir accidentes.

Minutos más tarde, un segundo aviso los movilizó hacia el Río Azul, donde se realizó el rescate de una persona que había resultado lesionada.

O.P.