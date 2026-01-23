19°
La Comarca inicia el fin de semana con clima estable, pero la alerta por incendios persiste

Entre humo e incertidumbre, el clima parece traer un respiro: sol entre nubes, temperaturas agradables y un fin de semana que asoma ideal para volver a disfrutar la Comarca Andina, sin perder de vista la alerta por incendios en la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras semanas de preocupación por el incendio que tuvo origen el 5 de enero en Puerto Patriada, la Comarca Andina comienza a respirar con cierta normalidad. El incendio que movilizó a cientos de bomberos y medios aéreos se declaró contenido hace ya algunos días, lo que permite a vecinos y turistas ir retomando la rutina y disfrutar de la naturaleza de manera más tranquila. Sin embargo, en Cholila otro foco de incendio genera alerta, y piden mantener la precaución y evitar cualquier acción que pueda propagar el fuego.

 

Pronóstico del día: viernes 23 de enero

 

La jornada se presenta con temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones.

 

  • Mañana: Algo nublado, 14 °C, viento leve del oeste entre 7 y 12 km/h.

     

  • Tarde: Algo nublado, máxima de 25 °C, viento moderado del noroeste y noroeste, ráfagas de hasta 22 km/h.

     

  • Noche: Algo nublado, mínima de 18 °C, viento sostenido del noroeste entre 13 y 22 km/h.

     

El pronóstico alternativo indica que por momentos el sol se hará sentir entre nubes y claros, con ráfagas que podrían superar los 36 km/h por la tarde, acompañadas de un índice UV extremo entre las 14 y 16 horas. 

 

 

Adelanto del fin de semana

 

  • Sábado, 24 de enero: Jornada con algo de nubosidad, mínima de 10 °C y máxima de 24 °C, viento entre 7 y 22 km/h. Ideal para actividades al aire libre, paseos por lagos, ríos y senderos.

     

  • Domingo, 25 de enero: Continúa el clima estable, mínima de 9 °C y máxima de 24 °C, pero con rachas de viento que podrían superar los 50 km/h. 

     

Seguridad y precaución

 

En este marco, se mantiene la vigilancia y trabajo constante sobre los incendios activos, y se pide respetar las normas de prevención: evitar fogatas, no arrojar colillas encendidas y reportar cualquier foco de humo es fundamental para mantener a salvo la zona.

 

Después de semanas difíciles, la Comarca Andina retoma su ritmo y recibe a visitantes con un clima favorable. No obstante, la atención y responsabilidad es fundamental para disfrutar sin riesgos.

 

 

 

O.P.

 

