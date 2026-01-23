La Comarca inicia el fin de semana con clima estable, pero la alerta por incendios persiste

Tras semanas de preocupación por el incendio que tuvo origen el 5 de enero en Puerto Patriada, la Comarca Andina comienza a respirar con cierta normalidad. El incendio que movilizó a cientos de bomberos y medios aéreos se declaró contenido hace ya algunos días, lo que permite a vecinos y turistas ir retomando la rutina y disfrutar de la naturaleza de manera más tranquila. Sin embargo, en Cholila otro foco de incendio genera alerta, y piden mantener la precaución y evitar cualquier acción que pueda propagar el fuego.

Pronóstico del día: viernes 23 de enero

La jornada se presenta con temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones.

Mañana: Algo nublado, 14 °C, viento leve del oeste entre 7 y 12 km/h.

Tarde: Algo nublado, máxima de 25 °C, viento moderado del noroeste y noroeste, ráfagas de hasta 22 km/h.

Noche: Algo nublado, mínima de 18 °C, viento sostenido del noroeste entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico alternativo indica que por momentos el sol se hará sentir entre nubes y claros, con ráfagas que podrían superar los 36 km/h por la tarde, acompañadas de un índice UV extremo entre las 14 y 16 horas.

Adelanto del fin de semana

Sábado, 24 de enero: Jornada con algo de nubosidad, mínima de 10 °C y máxima de 24 °C, viento entre 7 y 22 km/h. Ideal para actividades al aire libre, paseos por lagos, ríos y senderos.

Domingo, 25 de enero: Continúa el clima estable, mínima de 9 °C y máxima de 24 °C, pero con rachas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Seguridad y precaución

En este marco, se mantiene la vigilancia y trabajo constante sobre los incendios activos, y se pide respetar las normas de prevención: evitar fogatas, no arrojar colillas encendidas y reportar cualquier foco de humo es fundamental para mantener a salvo la zona.

Después de semanas difíciles, la Comarca Andina retoma su ritmo y recibe a visitantes con un clima favorable. No obstante, la atención y responsabilidad es fundamental para disfrutar sin riesgos.

O.P.