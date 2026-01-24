Desde tirarle de las orejas hasta zamarrearlos: el maltrato a bebés y niños en un jardín de infantes

Seis personas fueron imputadas por maltrato de bebés y niños en un jardín de infantes de la provincia de Santa Fe. El caso salió a la luz días atrás, cuando se viralizó en redes sociales un video que muestra el brutal accionar de las maestras.

Este viernes, el fiscal Ramiro Martínez citó a tres responsables del establecimiento y a tres auxiliares del jardín Manitos a la Obra, ubicado en Villa Constitución, Santa Fe, y se presume que la calificación legal corresponde a maltrato infantil y lesiones leves. La audiencia se realizó tras los allanamientos efectuados el miércoles 21 de enero en distintos inmuebles, según informó el medio Rosario3.

En total se concretaron ocho procedimientos autorizados por el juez Eugenio Romanini a pedido del fiscal, durante los cuales se secuestraron seis celulares que serán enviados a peritar. Los videos incorporados a la causa muestran a las docentes ejerciendo distintos tipos de maltrato, entre ellos zamarrear a los bebés y dejarlos llorar.

Medios locales señalan que todo comenzó con un tirón de orejas, pero que los ataques se intensificaron hasta arrojar a los niños al piso y mantenerlos llorando. Ante esta situación, sumada a la investigación, la Municipalidad dispuso la clausura preventiva del establecimiento.