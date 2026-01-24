Refuerzo porteño en la cordillera: 37 especialistas y logística 4x4 se suman a la lucha contra las llamas

En una jornada marcada por la intensidad de los incendios que afectan a la provincia de Chubut, este sábado por la mañana partió desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un contingente de especialistas destinado a reforzar los operativos de control en la zona cordillerana. La misión es el resultado de una coordinación directa entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador Ignacio Torres, respondiendo a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El despliegue se realiza bajo el amparo de la Ley Nacional 26.815 (Sistema Federal de Manejo del Fuego), que permite la articulación de recursos entre jurisdicciones ante catástrofes de esta magnitud.

Especialistas en terreno crítico

El grupo enviado está compuesto por 37 efectivos altamente capacitados:

30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

7 especialistas provenientes de las Reservas Ecológicas de CABA, expertos en manejo de ecosistemas vulnerables.

Dada la complejidad del terreno y la agresividad de las llamas, que ya han consumido más de 30.000 hectáreas, el contingente no solo aporta capital humano, sino también equipamiento de avanzada. La logística incluye camionetas 4x4, cuatriciclos y equipos de logística pesada, herramientas fundamentales para enfrentar una sequía histórica y temperaturas que no dan tregua a los combatientes locales.

Un escenario de extrema dificultad

El avance del fuego ha superado récords históricos de superficie afectada, lo que obligó a las autoridades a escalar la respuesta operativa. La llegada de este nuevo grupo busca dar un respiro a las cuadrillas que trabajan sin descanso en la cordillera, aportando tácticas específicas de ataque directo y líneas de defensa en sectores donde el comportamiento del fuego resulta impredecible.

Con este refuerzo, la provincia de Chubut suma un apoyo vital en su intento por contener un incendio que, alimentado por el viento y la falta de humedad, continúa amenazando el patrimonio natural y la seguridad de los pobladores de la región.

F.P