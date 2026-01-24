Operativo contrarreloj en Sismográfica: familias intentan recuperar sus bienes bajo riesgo de derrumbe

Desde las primeras horas de este sábado, el personal de Defensa Civil de Comodoro Rivadavia encabeza un operativo de extrema sensibilidad en el barrio Sismográfica. El objetivo es permitir que las familias damnificadas por el reciente desplazamiento del Cerro Hermitte puedan recuperar la mayor cantidad posible de objetos de valor, en una zona donde el suelo aún presenta una preocupante inestabilidad.

El operativo se concentra en la zona alta este, conocida como el cerro "Tres Botellas". Según explicó Sebastián Barrionuevo, director general de Defensa Civil, la intervención se realiza bajo protocolos estrictos: "Lo importante es que los vecinos puedan recuperar sus bienes, porque realmente no sabemos cómo avanzará la situación del terreno".

Un operativo controlado para evitar vibraciones

Para minimizar el riesgo de nuevos desprendimientos, Defensa Civil ha limitado el movimiento en el sector. Actualmente, trabajan nueve personas con una flota de seis vehículos, trasladando a una familia por vez. Esta metodología busca evitar que el peso y la vibración de múltiples rodados afecten la estructura del cerro, que es monitoreado constantemente por expertos en Geología de la Universidad.

Barrionuevo destacó que, aunque los vecinos tienen la urgencia de retirar todo lo posible, existen límites estrictos. "En algunos casos quieren romper estructuras para sacar marcos de puertas o ventanas, pero no lo permitimos porque eso debilitaría la vivienda y retrasaría el trabajo general", señaló, enfatizando que la prioridad absoluta es evitar víctimas fatales.

Apoyo interdisciplinario y cordón de seguridad

El despliegue cuenta con la colaboración estratégica del Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y la Policía del Chubut, quienes mantienen un cordón perimetral para evitar que personas ajenas al operativo ingresen a la zona de peligro.

Los equipos de rescate ingresan por sectores específicos indicados por geólogos, buscando los caminos más asentados y seguros. Mientras la incertidumbre sobre el futuro del Cerro Hermitte persiste, el operativo de evacuación de bienes se mantiene como una carrera contra el tiempo y la naturaleza, intentando rescatar la historia de vida de decenas de familias comodorenses.

F.P