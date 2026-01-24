22°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 24 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El municipio elevó al Concejo Deliberante siete proyectos de ordenanza para radicaciones de empresas en el Parque Industrial

La Municipalidad de Esquel ingresó en el día de hoy al Honorable Concejo Deliberante siete proyectos de ordenanza vinculados a la adjudicación de lotes a empresas que solicitaron radicarse en el Parque Industrial de la ciudad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el Ejecutivo municipal se informó que, tras el ingreso de los proyectos, continuará el análisis en comisiones y, una vez que los concejales evalúen la documentación, se solicitará una sesión extraordinaria para su tratamiento. El objetivo es aprovechar el período de verano para que las empresas puedan iniciar las construcciones y no tener que esperar a la finalización de la próxima veda invernal.

 

 

En este sentido, se destacó que cada nueva radicación en el Parque Industrial genera de manera inmediata puestos de trabajo y movimiento económico para la ciudad, por lo que se busca agilizar los tiempos administrativos y legislativos para permitir el comienzo de las obras antes del invierno.

 

 

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó que el trabajo realizado contempla las observaciones efectuadas por el Concejo Deliberante. “Se trabajó en base a las devoluciones que hizo la comisión de Legales del Concejo Deliberante. Se elaboraron los siete proyectos de ordenanza que elevamos hoy para que sean evaluados por los concejales y, en base a esa información, vamos a solicitar la sesión extraordinaria”, señaló.

 

 

Botto remarcó además la importancia de poder brindar una pronta respuesta a las empresas interesadas. “Creemos que sería importante que durante febrero se les pueda dar una respuesta a las siete empresas que solicitaron radicarse en el Parque Industrial. Eso es empleo para Esquel y vamos a intentar que el Concejo Deliberante pueda hacer esa sesión extraordinaria”, afirmó.

 

 

Finalmente, la funcionaria destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando para lograr avances concretos. “Entiendo que los concejales tienen intenciones de que esto salga. Venimos trabajando durante los últimos dos meses para que esto avance”, concluyó.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
2
 Crisis en Los Alerces: Parques Nacionales desplazó a la Intendencia y dispuso la intervención del área
3
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
4
 El incendio en Los Alerces amenaza Villa Lago Rivadavia: Esquel envía bomberos y brigadistas nacionales refuerzan el combate
5
 Ariel Rodríguez, el elegido para normalizar la gestión del Parque Nacional Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -