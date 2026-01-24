El municipio elevó al Concejo Deliberante siete proyectos de ordenanza para radicaciones de empresas en el Parque Industrial

Desde el Ejecutivo municipal se informó que, tras el ingreso de los proyectos, continuará el análisis en comisiones y, una vez que los concejales evalúen la documentación, se solicitará una sesión extraordinaria para su tratamiento. El objetivo es aprovechar el período de verano para que las empresas puedan iniciar las construcciones y no tener que esperar a la finalización de la próxima veda invernal.

En este sentido, se destacó que cada nueva radicación en el Parque Industrial genera de manera inmediata puestos de trabajo y movimiento económico para la ciudad, por lo que se busca agilizar los tiempos administrativos y legislativos para permitir el comienzo de las obras antes del invierno.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó que el trabajo realizado contempla las observaciones efectuadas por el Concejo Deliberante. “Se trabajó en base a las devoluciones que hizo la comisión de Legales del Concejo Deliberante. Se elaboraron los siete proyectos de ordenanza que elevamos hoy para que sean evaluados por los concejales y, en base a esa información, vamos a solicitar la sesión extraordinaria”, señaló.

Botto remarcó además la importancia de poder brindar una pronta respuesta a las empresas interesadas. “Creemos que sería importante que durante febrero se les pueda dar una respuesta a las siete empresas que solicitaron radicarse en el Parque Industrial. Eso es empleo para Esquel y vamos a intentar que el Concejo Deliberante pueda hacer esa sesión extraordinaria”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando para lograr avances concretos. “Entiendo que los concejales tienen intenciones de que esto salga. Venimos trabajando durante los últimos dos meses para que esto avance”, concluyó.

F.P