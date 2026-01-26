Taccetta: "Siguen estando abiertas las puertas del despacho"

El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al pedido de reunión realizado por vecinos autoconvocados y al trabajo que se viene realizando frente al incendio que afecta la zona desde hace más de un mes.

"En el día de ayer se comunicaron conmigo porque estaba la intención del grupo de vecinos de venir a hablar conmigo para ver todo lo que se venía haciendo desde el Municipio y también desde provincia. Les dije que sí", detalló.

Y agregó: "Hoy a la mañana, después de una reunión de gabinete que tuve a las 7 de la mañana con todos los funcionarios y también con la gente de protección civil, íbamos a ver cuáles son las medidas a tomar".

Sin embargo, señaló Taccetta, había un diferencia en la modalidad de diálogo propuesta: “No gobernamos por asamblea, no era nuestra intención hablar delante de una asamblea, sino que cuatro o cinco representantes del grupo de vecinos estén acá en el despacho”.

Taccetta indicó que la propuesta no fue aceptada por el grupo. “Les íbamos a contestar, pero no quisieron acceder a la charla dentro del despacho, sino que querían que sea a través de una asamblea. No son mis formas, creo que la situación no merece una charla de esa manera”, expresó, y remarcó que “siguen estando abiertas las puertas del despacho”.

Además, el intendente afirmó: “Tengo que estar en el Percy, me comprometí con la gente del Percy a subir en este momento, así que termino esta conferencia y subo a ver a los vecinos y a coordinar los trabajos junto a Protección Civil Municipal”.

En este punto confirmó el refuerzo de recursos en el sector como medida preventiva ante el avance del fuego: “Hemos solicitado dos topadoras para que se hagan presentes en ese lugar. La gente de Bomberos de la ciudad estuvo colaborando ayer a la noche porque había mucho miedo ante el fuego por parte de los vecinos”, sostuvo, y agregó que, si bien el incendio se encuentra a cierta distancia, “hay que ser previsores”.

Finalmente, señaló que continúan las gestiones con la provincia para definir las próximas medidas. “Esperemos las próximas comunicaciones con la gente de Bosques, tanto con Lalo Pérez de Protección Civil, para ver cuáles son las decisiones que vamos a tomar acá en la ciudad”, concluyó.

R.G.