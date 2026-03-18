Turnos en El Bolsón: Siguen las fallas y se mantiene la atención presencial

El intento de normalizar el sistema de turnos online en el Hospital de Área El Bolsón volvió a quedar en suspenso. A pesar de que se había anunciado su reactivación, este miércoles el propio hospital informó que continúan los inconvenientes técnicos y que, por el momento, los turnos seguirán otorgándose de manera presencial.

Un regreso anunciado que no se concretó

Durante la jornada del martes, la directora del hospital, Dina Lavesini, había anticipado que el sistema BOT (turnos online) retomaría su funcionamiento de forma inminente.

Según explicó, el servicio (que había comenzado a implementarse con buenos resultados en septiembre del año pasado) se vio afectado por un cambio de proveedor a nivel ministerial, lo que generó demoras y complicaciones burocráticas.

“Ya habíamos instalado esta dinámica y tuvimos que volver a la fila”, señaló Lavesini, en referencia al retorno a la modalidad presencial.

Incluso, había indicado que el sistema volvería a estar operativo en las próximas horas, manteniendo el mismo número de acceso y cronograma habitual.

Nuevo comunicado y cambio de escenario

Sin embargo, este miércoles por la mañana el hospital difundió un nuevo comunicado que modificó ese panorama.

Desde la institución confirmaron que los problemas técnicos con el Bot Provincial persisten, por lo que el regreso del sistema online queda nuevamente postergado.

“Hasta nuevo aviso se continuará otorgando turnos de manera presencial de 8 a 13 horas por ventanilla”, informaron oficialmente.

De esta manera, el esquema digital que buscaba agilizar el acceso a consultas médicas sigue sin poder restablecerse con normalidad.

Cómo funciona hoy el sistema de turnos

Con este nuevo escenario, el esquema actual queda definido de la siguiente manera:

Turnos presenciales: se entregan en el hospital, de 8 a 13 horas.

Turnos online (BOT): continúan fuera de servicio por fallas técnicas.

Demanda espontánea: se mantiene de forma presencial para quienes necesitan atención en el día.

Desde el hospital aseguraron que cualquier novedad será comunicada oficialmente, mientras pidieron disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas.

Un sistema que aún no logra estabilizarse

El sistema de turnos online había sido implementado como una herramienta para reducir filas y mejorar el acceso a la atención médica. Sin embargo, los cambios administrativos y las fallas técnicas dejaron en evidencia su fragilidad.

Por ahora, vecinas y vecinos de El Bolsón deberán seguir recurriendo a la modalidad tradicional, en un contexto donde la demanda del sistema de salud continúa siendo alta.

La expectativa sigue puesta en una pronta solución que permita retomar el funcionamiento digital y evitar las largas esperas en el hospital.

O.P.