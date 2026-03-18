Sorpresa: la selección argentina tendrá como sponsor una yerba mate…brasileña

La Selección Argentina está a punto de dar un paso que podría cambiar el esquema de sponsoreo tal como lo conocemos. La empresa brasileña Baldo, reconocida por su producción de la yerba mate Canarias —ampliamente consumida en Uruguay—, está en la última fase de negociación para convertirse en el sponsor oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de cara al Mundial 2026 por disputarse en Norteamérica.

Este acontecimiento, que ha generado más polémica que celebración, se sitúa como un claro ejemplo de las complejas dinámicas del mercadeo deportivo y nacionalismo económico. La relación entre la yerba uruguaya Canarias y el seleccionado argentino no es precisamente nueva. Desde hace años, diferencias ocasiones han mostrado a Lionel Messi, el "Dibu" Martínez y Rodrigo De Paul disfrutando de esta infusión en momentos cruciales de concentración, cimentando una especie de alianza no oficial.

La controversia surge principalmente debido a las implicaciones para el sector yerbatero local, que ve cómo una marca de origen brasileño deja atrás al orgulloso producto nacional en las camisetas argentinas. En Argentina, que enorgullece al mundo como el mayor productor de yerba mate, la noticia ha sido recibida con gran incomodidad. Esta incomodidad es más pronunciada en las provincias de Misiones y Corrientes, epicentro del cultivo yerbatero, donde las condiciones actuales del mercado ya presentan retos significativos.

Baldo plantea utilizar el escudo de la AFA y las figuras del plantel en sus campañas publicitarias. De este modo, materializa una estrategia que no solo cimenta los lazos cultural-deportivos entre Brasil y Argentina, sino que también formaliza un acercamiento que, durante la Copa Mundial Qatar 2022, ya había manifestado ciertas discordias. Fue durante esos juegos que las fotos de los jugadores argentinos rodeados de paquetes amarillos de Canarias provocaron un aluvión de críticas.

Ante el revuelo comercial y social generado, cabe recalcar que, desde Baldo, sostienen que su interés es potenciar a la selección con una estrategia de marketing global enfocada en dar al legendario Lionel Messi un "último baile" digno de reyes, mientras que la industria yerbatera nacional aún lucha por consolidar su presencia en mercados internacionales. Entre tanto, la imagen de los paquetes alternativamente nacionales e importados sigue siendo un punto de discusión para todos los involucrados.