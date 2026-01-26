Torres inauguró el ciclo lectivo 2026 y reafirmó su compromiso con la conectividad en escuelas rurales

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes el inicio del ciclo lectivo 2026 para los establecimientos educativos de período especial en un acto desarrollado en la Escuela N° 97 de Aldea Atilio Viglione. Durante su discurso, el mandatario puso en valor el legado de los pioneros que hicieron patria en lugares relegados y precisó que la finalidad de su gestión es que cada pueblo de la provincia tenga acceso a las mismas herramientas que existen en las ciudades más grandes.

Torres expresó que es una prioridad que durante este año se logre conectar y equipar a la totalidad de las escuelas rurales de la provincia para que los estudiantes tengan acceso a la información y puedan desarrollar un espíritu crítico. Consideró que la escuela construye ciudadanía y forma mejores personas, destacando que la educación es el legado más importante para las generaciones más jóvenes y representa una oportunidad de nivelar hacia arriba mediante el uso de las nuevas tecnologías.

En el marco de la ceremonia, el titular del Ejecutivo dedicó un reconocimiento especial al trabajo de los docentes y auxiliares que acompañan a la comunidad en circunstancias difíciles. Mencionó específicamente a quienes están presentes ante los incendios que afectan actualmente a la zona de la Cordillera, así como también al personal que trabaja en Comodoro Rivadavia ante el desplazamiento del cerro Hermitte.

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, reveló que por tercer año consecutivo la provincia presencia un inicio de clases en tiempo y forma. El funcionario recordó que este cumplimiento no era habitual en gestiones anteriores y aseguró que es una prioridad absoluta para el Gobierno que la centralidad esté puesta en la escuela y en la actividad de los alumnos dentro de las aulas.

Respecto al funcionamiento del Período Especial, este calendario diferenciado se aplica en establecimientos del interior donde el receso invernal es más extenso por las inclemencias del tiempo. Las instituciones que integran este grupo son las escuelas número 25 de Villa Futalaufquen, 58 de El Colihue, 60 de Ranquil Huao, 69 de Cushamen, 90 de Leleque, 97 de Atilio Viglione, 99 de Costa de Lepá, 717 de Lago Puelo y 740 de Trevelin.

Finalmente, las autoridades aclararon que ante la Emergencia Ígnea declarada por los incendios forestales, las escuelas 25 y 58 mantendrán encuentros de carácter virtual. La continuidad de la actividad presencial en dichos establecimientos será evaluada más adelante conforme evolucione la situación en la región cordillerana.

