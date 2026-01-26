Se esperan temperaturas máximas de 24°C y cielos parcialmente nublados

Para las primeras horas de la madrugada, a las 02:00, se espera una temperatura de 13°C con cielo parcialmente nuboso. El viento soplará desde el Noroeste con velocidades entre 10 y 42 km/h, manteniendo un índice de protección solar bajo. A las 05:00, el cielo estará cubierto con una temperatura constante de 13°C y ráfagas del Noroeste de hasta 35 km/h. Al comenzar la mañana, a las 08:00, el termómetro marcará 14°C bajo condiciones de cielo cubierto y vientos del Noroeste a 28 km/h.

Cerca del mediodía, a las 11:00, la temperatura ascenderá a 16°C con cielo cubierto. El viento rotará hacia el Oeste con ráfagas de hasta 36 km/h, elevando el índice de protección solar a un nivel medio. Para las 14:00, se prevén 21°C con cielo parcialmente nuboso y vientos del Oeste que podrían alcanzar los 41 km/h. En este horario, el índice de protección solar alcanzará su punto máximo, situándose en un nivel alto.

Durante la tarde, a las 17:00, la temperatura llegará a los 24°C con una sensación térmica de 25°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso con vientos del Oeste a 37 km/h y un índice de protección solar medio. A las 20:00, el cielo estará soleado con 24°C y ráfagas del Oeste de 30 km/h. Finalmente, a las 23:00, la jornada cerrará con cielo despejado, una temperatura de 18°C y vientos del Noroeste disminuyendo a 21 km/h con un índice de protección solar nulo.

