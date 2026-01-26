Trevelin celebró la 16° Fiesta del Ternero Cordillerano

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, participó del acto protocolar de la 16° Fiesta del Ternero Cordillerano junto a los concejales Facundo Pais, Marisol Salazar y Diana Sbil Maripán; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Cultura, Gustavo De Vera; el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de trevelin, Jonathan Braig; el segundo jefe del Cuerpo Activo, Ángelo Cárcamo; y autoridades policiales, entre ellas el comisario Federico Fredizi y José María Miñan.

En esta edición, la fiesta puso el acento en las nuevas generaciones, con un emotivo desfile encabezado por Sharon Almendra, quien ha llevado la música de Trevelin a distintos escenarios del país. También formaron parte Leandro Trafipán, jinete de la comunidad que representó a la región en Jesús María, y Ariana Retamal, joven referente del sector inmobiliario, entre otros y otras jóvenes que continúan fortaleciendo y renovando la tradición de este encuentro.

Desde la Municipalidad de Trevelin se acompañó a la comisión organizadora mediante tareas de limpieza, mantenimiento y mejoras en el predio, con el objetivo de que el espacio estuviera en óptimas condiciones para recibir a vecinos y turistas durante el desarrollo de la fiesta.

Durante la jornada, los Bomberos Voluntarios de Trevelin difundieron la campaña solidaria que llevan adelante para recaudar fondos destinados a la adquisición de un camión de ataque rápido para incendios forestales, una herramienta fundamental para la protección del ejido municipal y de las comunidades de Aldea Escolar, Lago Rosario, Sierra Colorada, Los Cipreses y el Parque Nacional Los Alerces. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias “somosbomberostreve”.

Finalmente, el intendente de Trevelin y sus Parajes expresó su reconocimiento y felicitación a la comisión organizadora por el compromiso y la dedicación que permiten que la Fiesta del Ternero Cordillerano continúe creciendo y manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de la comunidad.

R.G.