Comienza el repliegue del operativo por el incendio en El Turbio

El incendio denominado “Loma de la Chancha – El Turbio”, detectado el lunes 1 de diciembre en cercanías del Río El Turbio y el Arroyo Jara, se encuentra actualmente controlado, luego de haber afectado una superficie estimada de 3.125 hectáreas de arbustal, matorral y bosque nativo dentro del área de influencia del Parque Nacional Lago Puelo.

El foco se inició alrededor de las 13 horas y tuvo como causa un rayo, en un contexto climático que favoreció la propagación inicial del fuego. Desde entonces, el operativo se sostuvo hasta lograr estabilizar completamente el perímetro.

Sin actividad ni escapes: comienza el repliegue del operativo

Durante la jornada de este lunes 26 de enero, el personal realizó recorridos exhaustivos sobre todo el perímetro del incendio, sin detectar actividad ni escapes. Ante este escenario favorable, se inició el repliegue gradual del personal afectado al operativo, aunque se mantendrá el monitoreo remoto permanente para prevenir cualquier reactivación.

El operativo estuvo a cargo de Ariel López, jefe de la División Incendios ICE del Parque Nacional Lago Puelo, con la participación de combatientes, personal logístico y voluntarios de la zona.

El clima acompañó, pero el viento sigue siendo un factor a vigilar

Este lunes, en el área del incendio se registró una temperatura máxima de 21°C, con humedad relativa mínima del 30%. El viento sopló de manera leve a moderada, entre 5 y 15 km/h, aunque con un incremento hacia el mediodía y ráfagas más intensas.

Además, se registraron precipitaciones leves en el campamento, con 0,3 milímetros en la estación La Esperanza, mientras que la estación Huemules no reportó lluvias. Si bien los valores fueron bajos, aportaron humedad al ambiente y ayudaron a consolidar el control del fuego.

Para este martes 27 de enero, se espera una temperatura máxima cercana a los 19°C, con una humedad mínima del 40%. El viento volverá a intensificarse hacia media mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, motivo por el cual se sostendrá la vigilancia.

Operativo acotado, pero estratégico

En la fase final del operativo trabajaron seis combatientes del Parque Nacional Lago Puelo, con apoyo logístico del propio parque y del Ejército Argentino, además de personal en base dedicado a operaciones, monitoreo y logística. También participaron voluntarios pobladores, reforzando el esquema de vigilancia territorial.

Entre los recursos utilizados hubo camionetas de la Administración de Parques Nacionales y un helicóptero con helibalde del SNMF–AFE.

De la emergencia al monitoreo

El incendio de Loma de la Chancha deja como saldo más de tres mil hectáreas afectadas, pero también marca el paso de una etapa crítica a una fase de seguimiento y control, en un verano atravesado por múltiples focos en la Comarca Andina.

Aunque la emergencia inmediata quedó atrás, el riesgo persiste y el monitoreo continuará activo, especialmente ante escenarios de viento y baja humedad.

