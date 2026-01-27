Refuerzan el combate en Villa Lago Rivadavia y El Blanco con un operativo de casi 280 personas

El incendio que afecta sectores de Cholila, Villa Lago Rivadavia y El Blanco continúa demandando un despliegue operativo de gran magnitud, bajo un esquema de comando unificado que integra al Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, brigadas de distintas provincias y al Parque Nacional Los Alerces.

Durante la jornada de este lunes 26 de enero, desde las 6 de la mañana se realizaron recorridos en los distintos sectores del incendio para evaluar el comportamiento del fuego y redefinir la distribución del personal, en función de los focos activos y de las zonas con mayor riesgo, especialmente aquellas cercanas a viviendas.

El Sector 5 – Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, bajo la jefatura de operaciones de Luis Fernández, concentra parte de las tareas prioritarias. La superficie afectada aún se encuentra en proceso de determinación.

Prioridad en zonas habitadas y ataque directo a focos activos

Uno de los ejes centrales del operativo es la protección de áreas pobladas. En el sector 2 de Villa Lago Rivadavia se desplegó personal proveniente de Santa Cruz, San Juan y San Luis, que trabajó en la construcción de líneas de defensa con herramientas manuales, reforzadas con enfriamiento permanente mediante autobombas.

En paralelo, en el foco activo de Estancia Los Murmullos, brigadistas de la Brigada Nacional Sur del SNMF realizaron tareas de línea con herramientas manuales y equipos de agua, mientras que en el flanco derecho hacia la cabeza del sector 2 se concentró la mayor parte del personal de Córdoba, SPLIF Bariloche y las bases de Cholila y Río Pico.

En este sector, los trabajos se enfocaron en circunscribir dos focos activos, utilizando una topadora, apoyo de autobombas y refuerzo manual.

Reactivaciones, maquinaria pesada y apoyo aéreo

Alrededor del mediodía, se registró una reactivación en la zona de Marta Marchand, lo que obligó a trasladar maquinaria pesada para contener el foco y reforzar el ataque con herramientas manuales y medios aéreos. Además, se realizaron lanzamientos aéreos sobre focos activos en la zona de Roberts, como parte de una estrategia combinada entre tierra y aire.

De manera complementaria, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana realizó recorridos preventivos y observaciones en la zona de Lago Lezama, mientras que la Municipalidad de Esquel aportó una motoniveladora para el repaso de caminos y la ejecución de cortafuegos en sectores estratégicos como Laguna Villarino y la Comunidad Alto Río Percy.

La Municipalidad de Cholila puso a disposición personal, maquinaria vial, camiones cisterna, infraestructura y espacios municipales.

En coordinación con fuerzas de seguridad, salud y protección civil, se aseguró la cobertura sanitaria, el ordenamiento del tránsito y la seguridad en zonas sensibles, especialmente en Villa Lago Rivadavia y El Blanco.

Operativo de gran escala que se mantiene activo

El incendio moviliza actualmente a 278 personas entre personal de línea y apoyo, con recursos provenientes de múltiples jurisdicciones. El despliegue incluye medios aéreos, autobombas, maquinaria pesada, drones, ambulancias y un amplio dispositivo logístico que permite sostener las tareas en un territorio complejo y de difícil acceso.

Para este martes 27 de enero, está previsto realizar recorridos tempranos para evaluar el estado del incendio y redefinir la estrategia diaria. En el sector bajo jurisdicción del ejido Esquel continuarán los repasos de caminos y se sumará una cargadora a los trabajos.

Monitoreo permanente en un escenario desafiante

Las condiciones meteorológicas siguen siendo un factor determinante, por lo que el operativo se planifica día a día con monitoreo constante. Mientras se avanza en la determinación precisa de la superficie afectada, el foco sigue puesto en contener la actividad, proteger a la población y evitar nuevas reactivaciones.

El incendio en la zona de Cholila y Villa Lago Rivadavia continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la cordillera chubutense, con un operativo que, por su magnitud y coordinación interinstitucional, refleja la complejidad del escenario que atraviesa la zona este verano.

O.P.