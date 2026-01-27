El Bolsón cumple 100 años: Cronograma de los festejos

Este miércoles 28 de enero, la localidad cumplirá 100 años, y la ciudad ya se encuentra inmersa en una celebración que se extenderá durante cuatro días, con propuestas culturales, deportivas y comunitarias pensadas para rendir homenaje a los orígenes bolsonenses.

Los festejos comenzaron el fin de semana y entran ahora en su tramo más simbólico.

Museo del Centenario y reconocimiento a los pioneros

El pasado sábado 24, la Casa del Bicentenario fue escenario de un encuentro entre organizadores, autoridades y vecinos, quienes aportaron objetos, fotografías y recuerdos que formarán parte del Museo del Centenario, una muestra especialmente creada para esta fecha y que abrió sus puertas al público este lunes.

El domingo 25, las actividades continuaron con homenajes durante la mañana y, por la tarde, en el Paseo de las Colectividades, se realizó el reconocimiento a vecinas y vecinos históricos de El Bolsón, junto con la premiación de la Copa Centenario en el área de deportes.

Vigilia y cuenta regresiva para recibir los 100 años

Este martes 27, a partir de las 17 horas, comenzará la Vigilia del Centenario sobre la calle Onelli, donde se inaugurará la nueva cartelería del Paseo de los Pioneros, ubicado en el acceso al tradicional Cerro Amigo.

Durante la noche, vecinos y vecinas protagonizarán la cuenta regresiva hacia los 100 años, con una simbólica entrega de banderas, música en vivo y baile para recibir el nuevo aniversario.

El miércoles, el gran día: actos, monumento y desfile

El miércoles 28, día del aniversario, las actividades centrales se desarrollarán desde la mañana. En la Plaza Pagano se realizará un reconocimiento a vecinos destacados, seguido por una partida de ajedrez gigante en la Casa del Bicentenario.

Uno de los momentos más esperados será la inauguración del Monumento al Centenario, que tendrá lugar en la intersección de Perito Moreno y Roca, una obra que quedará como símbolo permanente de este momento histórico.

El cierre de los festejos será a las 19 horas, con un acto protocolar, un desfile multitudinario y un paseo criollo.

