La masacre de la cancha de fútbol que dejó 11 muertos y sembró el pánico entre familias y vecinos

Un grupo comando arremetió contra un grupo de personas que participaba de un partido de fútbol en el estado de Guanajuato, en México, y asesinó a tiros a 11 de ellas, en el marco de una masacre que profundizó la preocupación de las autoridades.

El hecho, que también causó al menos una docena de heridos, algunos de ellos de gravedad, ocurrió específicamente en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en el centro-oeste de México.

El tiroteo se produjo alrededor de las 17.30, hora local, cuando finalizaba un encuentro deportivo en una cancha de fútbol donde se encontraban reunidas familias y vecinos.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, dijo que el grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego de manera directa contra los asistentes. Además, el funcionario informó que 10 personas murieron en el lugar del ataque y una más falleció posteriormente en un hospital.

En paralelo, aseguró que 12 personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Se confirmó, además, que al menos seis heridos continuaban bajo atención médica en la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el inicio inmediato de una investigación penal por el ataque armado.

En su mensaje, publicado en las redes sociales, Prieto sostuvo que el hecho se produjo “después de un encuentro en el cual se encontraban conviviendo las personas”. En ese momento, dijo, “un comando armado llegó y atacó a estas personas”.

El funcionario municipal vinculó el episodio con otros hechos recientes ocurridos en la región. Indicó, por caso, que el sábado previo cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores.

También destacó que días antes se registró una amenaza con un artefacto explosivo frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, que fue desactivada con intervención del Gobierno federal.

Prieto señaló además que Salamanca cumple un rol estratégico como polo energético e industrial. En ese contexto, afirmó que existen grupos criminales que buscan "someter a la autoridad", lo cual, advirtió, "no van a lograr". Prieto no ocultó su preocupación por esa seguidilla de hechos violentos no solo en su ciudad, sino en todo el Estado.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el Estado y particularmente en Salamanca”, manifestó. Luego, le habló directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora.

“Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo tanto de la Federación como del Estado, como nunca se había tenido, y por eso aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salamantinos, es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables", expresó.