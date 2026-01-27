La ola polar no perdonó ni a las Cataratas del Niágara: se congelaron

La intensa ola de frío que afecta tanto a Estados Unidos como a Canadá, dejó una postal inédita en las Cataratas del Niágara. Y es que las bajas temperaturas provocaron que parte del cauce de agua quede parcialmente recubierto por una gruesa costra de hielo y escarcha. Este fenómeno ocurrió solo seis veces en las famosas cataratas.

Las estaciones meteorológicas de la región registraron niveles extremos, con termómetros que oscilan entre los 12 y 21 grados bajo cero. En algunos puntos, las ráfagas de viento provocaron que la sensación térmica se desplome hasta cerca de los 30 grados bajo cero en la zona de las cataratas, e incluso hasta los 55 grados bajo en otras regiones afectadas por el vórtice polar.

Este frío persistente da lugar al fenómeno conocido como “puente de hielo”. Este se forma cuando fragmentos congelados se acumulan río arriba y, empujados por el viento, se amontonan al pie del salto creando una masa compacta que puede alcanzar importantes alturas.

A pesar de que las fotografías sugieren una inmovilidad absoluta, los técnicos y la administración del lugar aclaran que el caudal no se detiene totalmente. Lo que los visitantes observan es un efecto óptico producido por la congelación de la niebla y el rocío, que forman una capa superficial muy espesa.