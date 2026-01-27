Conflicto en el Futaleufú: el uso de motos de agua vulneró la normativa ambiental

El reciente conflicto por el uso de motos de agua en el río Futaleufú puso en evidencia la tensión entre un turismo de lujo irresponsable y la protección de los ecosistemas patagónicos. El paseo en motos acuáticas a contracorriente sobre el Río Futaleufú, encendió las alarmas de prestadores turísticos, vecinos, usuarios de balsas de río y kayakistas, ya que está estrictamente prohibido el uso de motores en ese río. Específicamente, este incidente constituye una violación directa al Artículo 24° de la ordenanza municipal, el cual establece una prohibición doble: veta el uso de motos acuáticas en todos los lagos, lagunas y ríos de la jurisdicción, y prohíbe específicamente cualquier tipo de motor en los ríos Futaleufú y Espolón. Esta normativa no es arbitraria; busca garantizar que estos cursos de agua, reconocidos internacionalmente por su pureza, permanezcan libres de hidrocarburos y ruidos que perturben tanto a la fauna como a los deportistas de remo.

La gravedad del hecho se acentúa al conocerse que los mismos turistas de nacionalidad extranjera venían de hostigar colonias de pingüinos en el Islote Conejos de Chiloé, operando bajo una empresa sin registros oficiales. Al incumplir el Artículo 24°, los infractores no solo ignoraron una regla de convivencia, sino que atentaron contra el motor económico de la región: el turismo sustentable. La firme respuesta de las autoridades, que incluyó la cancelación de visas y multas ejemplares, ratifica que el respeto por las leyes ambientales es la única vía para asegurar que el patrimonio natural de la zona sea protegido de actividades ilegales que ponen en riesgo nuestro futuro. El alcalde de la comuna, Fernando Grandón, sentenció: "El río Futaleufú es su fuente principal de desarrollo, por lo tanto, cuidar el río Futaleufú para nosotros es cuidar nuestro futuro". La empresa involucrada en este conflicto promocionaba el servicio del uso de las motos de agua circulando en lugares naturales y reservas bajo el lema de "conquistando a la Patagonia", ignorando o simplemente pasando por alto el daño que ocasionan a su paso. Al momento de esta publicación, la entidad eliminó de sus redes sociales la mención de su paso por Chile.

E.B.W.