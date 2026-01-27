De película: robó en un comercio, los vecinos lo siguieron, lo atraparon y lo echaron del pueblo

El robo ocurrido en un comercio céntrico de El Chaltén no solo generó preocupación, sino que expuso una escena que fue más allá del hecho delictivo. La reconstrucción de lo sucedido revela cómo vecinos y comerciantes pasaron de ser damnificados a protagonistas de un seguimiento que terminó con la recuperación de lo robado y la expulsión del sospechoso del pueblo.

Todo se descubrió cuando una empleada llegó a abrir el local y se encontró con una escena inesperada: dos turistas extranjeros se encontraban dentro del comercio. Al ser consultados, explicaron que la puerta estaba abierta. La respuesta encendió las alarmas y, al revisar el lugar, se constató que el acceso había sido forzado y que el robo se había producido durante la madrugada.

A partir de testimonios de vecinos, los dueños del comercio supieron que una persona había sido vista saliendo del local con distintos objetos. Con esa información, comerciantes y vecinos iniciaron un seguimiento informal que los condujo hasta un camping de la localidad. Allí, el sospechoso se encontraba alojado en una carpa. Tras dar aviso a la Policía, los efectivos requisaron el lugar y hallaron los elementos sustraídos, entre ellos mercadería, pertenencias del comercio y dinero.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría, pero la resolución judicial generó malestar. El Juzgado con asiento en El Calafate dispuso su identificación, fijación de domicilio y la apertura de una causa, sin ordenar su detención. Desde la Policía explicaron que, sin una orden judicial, no podían obligarlo a retirarse de El Chaltén, pese al pedido expreso de vecinos y comerciantes.

Frente a este escenario, y temiendo nuevos hechos, los propios damnificados tomaron una decisión drástica. Junto a amigos y conocidos, exigieron al hombre que se fuera del pueblo. Incluso le pagaron un pasaje y comida para que abordara el colectivo que partía a la madrugada rumbo a El Calafate.

La desconfianza fue total. Durante toda la noche, vecinos y comerciantes lo vigilaron para asegurarse de que cumpliera. En un momento, el hombre -oriundo de Tucumán, con residencia temporal en El Chaltén y trabajador de un prestador turístico- intentó dirigirse hacia la zona del río para alejarse. Fue interceptado y obligado a regresar a la terminal, donde finalmente subió al colectivo bajo custodia vecinal.

Según publicó el sitio "Ahora Calafate", el micro arribó a El Calafate alrededor de las 6:20. Personal de la terminal confirmó haber visto descender a una persona con las mismas características, portando una carpa amarilla y una mochila rosa, elementos que ya habían sido difundidos. La Policía de El Calafate fue alertada y puesta en conocimiento de los antecedentes del sujeto y del robo cometido horas antes en El Chaltén, en un episodio que dejó al descubierto la tensión entre inseguridad, respuestas judiciales y el accionar de una comunidad que decidió no mirar para otro lado.

Fuente: Ahora Calafate