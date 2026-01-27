“Al final pude mantener la diferencia que traía con la bici”

Santiago Morales fue el más rápido del Triatlón de Lago Rosario, modalidad Short, donde alcanzó un tiempo de 1hs 23min 22seg, tiempo que le sirvió para superar a Víctor Amoretti y Daniel Azocar quienes completaron el podio en la general.

Precisamente el ganador de la prueba destacó a este medio que “en ningún momento me sentí cómodo”.

Señaló que “cómodo no me sentí en ningún momento, sabía que en la natación tenía que salir ágil para después aflojar y al final no aflojé nunca y por ello salí cansado del agua”.

Cuando se habla de Triatlón se habla (o en este caso se escribe) de tres disciplinas, pero en verdad son cuatro porque las “transiciones” también hay que entrenarlas. “No tuve una muy buena primera transición, por ahí trabado en algunas cosas y en la bici tampoco me pude sentir cómodo, salvo en la segunda vuelta cuando recuperé un poco más de piernas y de aire”.

“Pero igual iba “a las chapas” porque sabía que venían Víctor y Daniel detrás mío y en el trote pude mantener la diferencia que tenía en la bici”.

Santiago Morales remarcó la posibilidad de correr en un lugar tan lindo, como lo es Lago Rosario, “meter un evento de estas características suma un montón así que re lindo todo”

En tanto señaló que su idea es continuar con las fechas del Triatlón Cordillerano.