Milei fue al teatro en Mar del Plata y compartió escenario con Fátima Florez

La noche marplatense sumó un episodio llamativo con la presencia del presidente Javier Milei en el Teatro Roxy, donde asistió al show Fátima Universal, encabezado por Fátima Florez. La visita no pasó inadvertida y transformó la función en un evento especial, atravesado por el reencuentro de la expareja sobre el escenario.

El mandatario llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y fue recibido con aplausos por el público.

Durante la función, Fátima Florez presentó a Milei desde el escenario, generando un momento de sorpresa entre los asistentes. Ambos intercambiaron algunas palabras ante la audiencia y mostraron un trato cordial y relajado.

El punto más destacado de la noche fue la interpretación conjunta de Rock del gato, clásico de Ratones Paranoicos elegido por el Presidente.

Pese a que la relación personal entre Milei y Florez concluyó en 2024, el reencuentro dejó en evidencia un vínculo profesional marcado por el respeto y la buena predisposición.

R.G.