16°
17° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 28 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Trevelin
28 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Llega el 2° Festival Internacional de Blues a Trevelin

Ricardo Tapia, Crystal Thomas y más 30 músicos de la región serán parte de un nuevo encuentro en la Plaza Coronel Fontana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Trevelin se prepara para volver a latir al ritmo del Blues.

 


Los días 7 y 8 de febrero, la Plaza Coronel Fontana será el escenario del 2° Festival Internacional de Blues de Trevelin, un encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

 

Durante dos jornadas de música en vivo, desde las 16 hs, más de 30 músicos de distintas partes del país compartirán escenario en una celebración que une arte, identidad y encuentro familiar.

 


El festival contará además con puestos gastronómicos, creando un espacio ideal para disfrutar de la música al aire libre.

 

Esta edición tendrá el honor de recibir a Ricardo Tapia, voz emblemática de La Mississippi, y a la destacada cantante Crystal Thomas, directamente desde los Estados Unidos, junto a una nutrida grilla de artistas nacionales.

 

El Festival Internacional de Blues de Trevelin reafirma su espíritu: entrada libre y gratuita, música de calidad y un fuerte compromiso cultural con la región.

 

Desde las 16 horas, con entrada libre y gratuita.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte programado en Esquel: Realizarán podas preventivas en líneas de media tensión este miércoles
2
 JetPaq: la solución de transporte aéreo que conecta a la región con todo el país en tiempo récord
3
 Las imágenes más duras del avance del fuego en Los Alerces
4
 De película: robó en un comercio, los vecinos lo siguieron, lo atraparon y lo echaron del pueblo
5
 Reporte de situación: Combate de incendios en Los Alerces y Jurisdicción Provincial
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Más brigadistas se suman al operativo para combatir los incendios en el PNLA
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -