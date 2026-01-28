Llega el 2° Festival Internacional de Blues a Trevelin

Trevelin se prepara para volver a latir al ritmo del Blues.



Los días 7 y 8 de febrero, la Plaza Coronel Fontana será el escenario del 2° Festival Internacional de Blues de Trevelin, un encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

Durante dos jornadas de música en vivo, desde las 16 hs, más de 30 músicos de distintas partes del país compartirán escenario en una celebración que une arte, identidad y encuentro familiar.



El festival contará además con puestos gastronómicos, creando un espacio ideal para disfrutar de la música al aire libre.

Esta edición tendrá el honor de recibir a Ricardo Tapia, voz emblemática de La Mississippi, y a la destacada cantante Crystal Thomas, directamente desde los Estados Unidos, junto a una nutrida grilla de artistas nacionales.

El Festival Internacional de Blues de Trevelin reafirma su espíritu: entrada libre y gratuita, música de calidad y un fuerte compromiso cultural con la región.

