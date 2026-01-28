18°
Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
espectaculos
Por Redacción Red43

Nuevo miércoles de zapada en Paprika

El nuevo espacio de Esquel no solo propone sandwiches, sino también el encuentro de expresiones artísticas que hoy miércoles tendrán su zapada y micrófono abierto.
Por Redacción Red43

Hoy miércoles 28 de enero, el centro de Esquel recupera una propuesta musical característica para cortar la semana: la zapada.

 

En el nuevo local de Paprika, ubicado en Rivadavia 873, abrirá sus puertas para una Jam Session desde las 20 horas.

 

El evento contará con una configuración de micrófono abierto preparada para recibir a intérpretes de diversos instrumentos.

 

La organización invita a los artistas a traer su propio instrumento (aunque no es excluyente) para sumarse a la base de guitarra, bajo, batería y teclado que estarán disponible durante la noche.

 

