Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Mantenimiento en Aldea Escolar: piden precaución por trabajos con maquinaria pesada

El personal municipal de Trevelin se encuentra operando en el paraje con camiones y máquinas pesadas. Se solicita a los vecinos transitar con cuidado y evitar estacionar en los sectores de obra.
La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos, ha iniciado un operativo integral de mantenimiento en el paraje Aldea Escolar "Los Rápidos". Los trabajos tienen como objetivo mejorar la transitabilidad y la higiene de los espacios públicos del sector.

 

Las tareas cuentan con la intervención de personal municipal especializado, camiones y maquinaria pesada, lo que requiere un ordenamiento especial del tránsito en las zonas intervenidas.

 

Recomendaciones para los vecinos Debido al porte de las máquinas en funcionamiento, desde el municipio se emitieron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los pobladores y la eficiencia de los trabajos:

 

  • Transitar con precaución: Especialmente en las zonas donde se encuentre operando la motoniveladora y los camiones volcadores.

     

  • Despejar las calles: Se solicita a los vecinos y vecinas evitar dejar vehículos estacionados en los sectores donde se realizan las tareas, para permitir el libre paso de la maquinaria.

     

  • Atención permanente: Permanecer atentos a las señales de los operarios municipales y evitar acercarse a los radios de giro de las máquinas.

     




Estas tareas de despeje y limpieza forman parte del cronograma de mantenimiento que el municipio lleva adelante en los distintos parajes para optimizar la infraestructura vial y los servicios públicos antes de que se intensifiquen las condiciones climáticas del invierno.




