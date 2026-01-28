Alerta en SEROS: Médicos reclaman pagos atrasados y advierten riesgo en la atención

La Federación Médica del Chubut (FEMECH) elevó un reclamo formal ante el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) debido a la crítica situación financiera que atraviesan los profesionales de la salud. A través de una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Sterner, la entidad exigió el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados, denunciando demoras que ya superan los plazos tolerables.

El Dr. Marcelo Mingo, gerente médico del Círculo Médico de Esquel, detalló la gravedad del escenario: “Lo que estamos reclamando básicamente es el pago en tiempo y forma. Veníamos cobrando dentro de los 60 días, y desde noviembre pasaron a pagar a los 90 días”, señaló. A este retraso se suma otra complicación: los pagos se están realizando en dos o tres cuotas, lo que diluye el valor de los honorarios ante el contexto inflacionario.





Los puntos centrales del reclamo

La FEMECH, que nuclea a los Colegios Médicos del Este, Oeste, Sur y Puerto Madryn, estableció una hoja de ruta con demandas urgentes para normalizar el servicio:

Fecha límite: Se fijó el 10 de febrero como vencimiento impostergable para la cancelación total de las prestaciones correspondientes a octubre de 2025.

Relación Institucional: Exigen que la regulación contractual se mantenga exclusivamente entre SEROS y los Colegios Médicos, rechazando cualquier intento de negociación individual con prestadores.

Plazos excedidos: El sector advierte que se ha alcanzado un límite de 90 días desde la prestación, una cifra que triplica el plazo regular de 30 días pretendido por el sector.

Riesgo en la atención

Desde el sector médico advirtieron que esta inestabilidad financiera no solo afecta el bolsillo de los profesionales, sino que pone en serio riesgo la continuidad de la atención médica para los miles de afiliados de la obra social provincial en todo Chubut.

“El objetivo es garantizar una relación ordenada, transparente y sostenible”, remarcaron desde la Federación, a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades del ISSyS que evite una escalada del conflicto y la posible suspensión de servicios.









M.G